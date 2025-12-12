¿Qué es H3N2? De esto se trata la supergripa que está presente en Estados Unidos

H3N2, conocida popularmente como “supergripa”, se mantiene activa en Estados Unidos y ha generado alertas por su presencia en distintas regiones. Aunque forma parte de los virus de influenza que circulan cada temporada, entender qué es y cómo se presenta.

¿Qué es H3N2?

Estados Unidos enfrenta señales de una segunda temporada de la llamada “supergripa”, impulsada por una variante del virus H3N2 que ya comenzó a elevar los contagios en países como Reino Unido, Canadá y Japón.

Se trata del subclado K, una cepa mutada que preocupa a especialistas por su rápida expansión y por su rol en una temporada especialmente dura de gripe en el hemisferio sur.

El antecedente inmediato no es alentador: el invierno pasado, Estados Unidos registró las tasas más altas de hospitalizaciones por influenza en casi 15 años y la muerte de al menos 280 niños, la cifra más elevada desde que se contabilizan oficialmente estos decesos desde 2004.

Con la nueva variante en circulación, los expertos advierten que el país podría estar encaminándose a una repetición, especialmente ante la baja en la vacunación contra la gripe y el aumento esperado de viajes por temporada.

¿Cuáles son los síntomas de la supergripa?

Para la población, la recomendación central es mantenerse informada, identificar síntomas tempranos, extremar medidas básicas de prevención.

Entre ellos, el lavado de manos y evitar contacto cercano con personas enfermas, y, sobre todo, considerar la vacunación, que sigue siendo la herramienta más accesible para reducir el riesgo de complicaciones graves.

La llamada “supergripa” H3N2 se distingue por golpear con síntomas más intensos y duraderos que los de una gripa común.

Quienes la tienen este tipo de gripa pueden presentar fiebre alta de inicio repentino, tos persistente, dolores musculares y articulares, además de congestión y un fuerte malestar general.