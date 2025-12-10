¿Por qué celebramos a la Virgen de Guadalupe? Esta es la historia de la morenita

Cada 12 de diciembre, millones de mexicanos dirigen su mirada y sus pasos hacia la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Esta fecha conmemora la última aparición de la Virgen María, un evento que supera lo religioso para ser un pilar de la identidad, la cultura y la historia del país. Pero, ¿de dónde nació esta gran celebración?

La devoción a la "Morenita del Tepeyac" es un fenómeno social que une a la nación, por medio de la fe y la creencia en un milagro ocurrido en los primeros años de la Conquista.

Ríos de fe por la Virgen de Guadalupe 🕯️



Miles de peregrinos abarrotan la Basílica de Guadalupe. Sin descanso, con hambre y frío, esperan por un momento para poder estar con la "Morenita del Tepeyac".



Este año se espera el arribo de unos 13 millones de fieles al templo… pic.twitter.com/sUUTS4aEdo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 10, 2025

Cuál es la historia de la Virgen de Guadalupe

Según el texto escrito en náhuatl, Nican Mopohua, la historia de la Virgen de Guadalupe se remonta a diciembre de 1531, apenas diez años después de la caída de Tenochtitlan. De acuerdo a la tradición, la Virgen se apareció en cuatro ocasiones al indígena recién convertido, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, en el Cerro del Tepeyac .

La Virgen le pidió a Juan Diego que fuera ante el obispo Fray Juan de Zumárraga para solicitarle la construcción de un templo en ese lugar. Como prueba de sus apariciones, la Virgen le ordenó a Juan Diego que recogiera rosas de Castilla (flores que no eran de la temporada) en su tilma (un tipo de manto). Al presentar la tilma al obispo, las rosas cayeron al suelo y, de forma milagrosa, apareció grabada la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tela de maguey.

Cómo surgió la celebración a la Virgen de Guadalupe

La celebración surgió inmediatamente después del milagro de la aparición de la imagen. El evento fue clave en el proceso de evangelización de la Nueva España. El mensaje de la Virgen, transmitido en náhuatl a un indígena, logró que millones de nativos adoptaran la fe católica de manera pacífica, fusionando elementos de sus antiguas creencias (el Tepeyac era un sitio de culto a la diosa Tonantzin) con la nueva religión.

El impacto fue tan grande que la devoción se extendió rápidamente, y el 12 de diciembre se estableció como el día para celebrar y honrar a la Virgen , fecha de su última aparición y del milagro de las rosas.

🙏 Miles de fieles ya están llegando a la Basílica de Guadalupe para pedir perdón, agradecer o solicitar milagros rumbo al 12 de diciembre.



Se esperan más de 13 millones de visitantes este año.



El atrio y las avenidas estarán a reventar.@Lucero_Rdz_Mx con la información en… pic.twitter.com/z1OUvPFcmS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 10, 2025

Cómo se celebra a la Virgen de Guadalupe en México

La celebración del 12 de diciembre en México es una de las fiestas religiosas más grandes del mundo.



Peregrinaciones: Millones de fieles de todo el país e incluso del extranjero viajan a pie, en bicicleta o autobús hasta la Basílica de Guadalupe .



Millones de fieles de todo el país e incluso del extranjero a pie, en bicicleta o autobús hasta la . Misas y Ofrendas: Se realizan misas durante todo el día y la gente lleva ofrendas florales y regalos para la Virgen.



Se realizan misas durante todo el día y la gente lleva ofrendas florales y regalos para la Virgen. Las Mañanitas: El punto culminante de la celebración es la serenata de "Las Mañanitas"



El punto culminante de la celebración la serenata de Danzas y Música: Se presentan grupos de danza prehispánica y música tradicional, mostrando el sincretismo cultural de la fe guadalupana.