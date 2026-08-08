¡Qué no te agarre en la calle! Así aplica el Hoy No Circula el primer sábado del mes

¡Aguas y no con la lluvia! Este sábado 8 de agosto, es decir el primero del mes, el programa Hoy No Circula tendrá restricciones para determiandos vehículos en la Ciudad de México (CDMX) y municipios conurbados del Edomex. Antes de salir revisa si tu automóvil puede circular y evita contratiempos.

Vehículos que no pueden circular el sábado 8 de agosto 2026

Para el primer sábado del mes, los conductores que tienen que suspender su circulación los hehículos que cumplan con estas características:



El holograma 2: no circulan todos los sábados.

El Holograma 1 con terminación de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9): no pueden circulan el primer y tercer sábado de cada mes.

Estas restricciones aplican para la CDMX y los municipios conurbados del Edomex desde las 05:00 de la mañana hasta las 22:00 horas. Estos son los municipios donde aplica el programa:



Atizapán de Zaragoza.

Cuautitlán.

Tecámac.

Nicolás Romero.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Ecatepec.

Huixquilucan.

Naucalpan.

Coacalco.

Tlalnepantla.

Tultitlán.

Nezahualcóyotl.

Valle de Chalco.

¿Qué vehículos sí pueden circular este sábado 8 de agosto?

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Autos conducidos por personas con discapacidad que cuenten con autorización correspondiente

Transporte público

Autos con holograma 0 y 00

Vehículos de emergencia

Multas del Hoy No Circula

Las autoridades recuerdan que conducir un vehículo con restricción por el Hoy No Circula puede derivar en una multa, además de las medidas contempladas en el Reglamento de Tránsito.

Recuerda que el no respetar el Hoy No Circula puede afectar tu quincena. Actualmente, la multa por incumplir el Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) equivale entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Aztualización (UMA), por lo que el monto puede superar los 3 mil pesos.

Pero, no es todo, el vehículo podría ser remitido al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y estancia.

Si durante el día la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa una contingencia ambiental, las restricciones pueden modificarse con el programa Doble Hoy No Circula, por lo que es recomendable mantenerse atento a los avisos oficiales.