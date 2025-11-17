Alerta por clima en México: Frente frío provocará nieve, lluvias fuertes y vientos hoy 17 de noviembre
El clima hoy en México estará marcado por un nuevo frente frío que provocará lluvias fuertes, posible nieve en el norte, vientos intensos y bajas temperaturas.
¡Cuidado con el clima! Durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes, el frente frío número 14 continuará desplazándose lentamente sobre el noroeste de México, impulsado por una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical.
El sistema mantiene lluvias puntuales fuertes en el norte de Baja California y chubascos en Sonora, además de un marcado descenso de temperatura.
A esto se suman vientos de 60 a 70 km/h en Sonora y Chihuahua, y rachas de 35 a 50 km/h en el golfo de California, Sinaloa, Durango y la península de Baja California.
¿Dónde lloverá hoy en México?
Otros sistemas, como los canales de baja presión en el centro y sureste, junto con humedad del golfo y del Caribe, generarán lluvias fuertes en Chiapas, chubascos en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Tabasco, además de lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El pronóstico para el 17 de noviembre señala:
- Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte) y Chiapas.
- Chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Jalisco, Colima, Veracruz, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Edomex y Tamaulipas.
Las autoridades alertan sobre encharcamientos, deslaves, crecida de ríos y reducción de visibilidad en zonas donde llueva.
Temperaturas extremas: frío intenso en el norte y calor en el Pacífico
Mientras el noroeste experimentará mínimas de hasta -10 °C en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, el Pacífico mantendrá un ambiente contrastante, con máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
En zonas altas del centro del país —Hidalgo, Edomex, Tlaxcala, Puebla y Veracruz— se esperan heladas con valores entre -5 y 0 °C.
Zonas con viento fuerte este lunesEl SMN prevé rachas de:
- 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- 35 a 50 km/h: Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Clima en el Valle de México hoy
El Valle de México amanecerá con ambiente frío a muy frío, especialmente en zonas altas donde podrían registrarse heladas.
- Para la Ciudad de México se espera una mínima de 7 a 9 °C y máxima de 24 a 26 °C, sin lluvia.
- En Toluca, la temperatura irá de 1 a 3 °C por la mañana y alcanzará 22 a 24 °C por la tarde.