Alerta por clima en México: Frente frío provocará nieve, lluvias fuertes y vientos hoy 17 de noviembre

¡Cuidado con el clima! Durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes, el frente frío número 14 continuará desplazándose lentamente sobre el noroeste de México, impulsado por una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical.

El sistema mantiene lluvias puntuales fuertes en el norte de Baja California y chubascos en Sonora, además de un marcado descenso de temperatura.

A esto se suman vientos de 60 a 70 km/h en Sonora y Chihuahua, y rachas de 35 a 50 km/h en el golfo de California, Sinaloa, Durango y la península de Baja California.

¿Dónde lloverá hoy en México?

Otros sistemas, como los canales de baja presión en el centro y sureste, junto con humedad del golfo y del Caribe, generarán lluvias fuertes en Chiapas, chubascos en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Tabasco, además de lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El pronóstico para el 17 de noviembre señala:



Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte) y Chiapas.

Chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Jalisco, Colima, Veracruz, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Edomex y Tamaulipas.

Las autoridades alertan sobre encharcamientos, deslaves, crecida de ríos y reducción de visibilidad en zonas donde llueva.

Temperaturas extremas: frío intenso en el norte y calor en el Pacífico

Mientras el noroeste experimentará mínimas de hasta -10 °C en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, el Pacífico mantendrá un ambiente contrastante, con máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

En zonas altas del centro del país —Hidalgo, Edomex, Tlaxcala, Puebla y Veracruz— se esperan heladas con valores entre -5 y 0 °C.

Zonas con viento fuerte este lunesEl SMN prevé rachas de:



40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

35 a 50 km/h: Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Clima en el Valle de México hoy

El Valle de México amanecerá con ambiente frío a muy frío, especialmente en zonas altas donde podrían registrarse heladas.

