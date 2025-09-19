Clima extremo en el país: alerta por lluvias fuertes durante la madrugada este 19 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre condiciones de lluvia muy fuerte a intensa en varias regiones del país para esta noche y la madrugada del viernes, debido a la combinación de varios fenómenos atmosféricos.

Entre ellos destacan una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Oaxaca, la onda tropical número 33 que recorrerá el sureste mexicano, un canal de baja presión sobre la Sonda de Campeche y una vaguada en altura sobre el Golfo de México.

Lluvias por regiones en México hoy 19 de septiembre

Para el 19 de septiembre, se prevé:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y sur), Tabasco (sur y oeste) y Veracruz (sur).

: Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y sur), Tabasco (sur y oeste) y Veracruz (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Campeche.

: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

Estas lluvias podrían generar encharcamientos, incrementos en ríos y arroyos, deslaves e inundaciones, así como reducción de visibilidad en carreteras.

En las próximas horas, se esperan #Chubascos con #Lluvias puntuales fuertes en entidades de la mesa del Norte y en el occidente del territorio nacional.



Todos los detalles en los gráficos ⬇️ pic.twitter.com/YpPMaAWeFP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 19, 2025

Temperaturas en México hoy 19 de septiembre

Se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán, y máximas de 30 a 35 °C en Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Por la madrugada, se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

El viento será fuerte en diversas regiones: 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca (istmo y Golfo de Tehuantepec) y costas de Jalisco, Colima y Michoacán; mientras que 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h se esperan en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y costas de Nayarit, Guerrero y Chiapas.

El oleaje en el Pacífico será de 2 a 3 metros de altura en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y de 1 a 2 metros en Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

Clima en México hoy 19 de septiembre

Se espera cielo medio nublado por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde habrá chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La Ciudad de México registrará temperaturas de 13 a 15 °C mínima y 23 a 25 °C máxima, mientras que Toluca tendrá mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C. El viento será del este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.