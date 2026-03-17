Vientos fuertes, heladas y hasta nevadas: así cambiará el clima por el frente frío 41

El clima en México se pondrá complicado durante las próximas horas. El frente frío número 41 llegará con lluvias intensas, vientos fuertes, descenso de temperaturas y hasta posible caída de nieve o aguanieve en volcanes del centro del país.

Este sistema, junto con una masa de aire ártico, afectará principalmente al sureste, el Golfo de México y la península de Yucatán, pero también provocará lluvias y ambiente frío en varias regiones del país.

Las autoridades alertan que las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, granizo, deslaves, inundaciones y aumento en ríos y arroyos, por lo que se recomienda tomar precauciones.

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes por el frente frío 41?

Durante la noche y madrugada se esperan lluvias intensas en varios estados del sureste del país. Las entidades con mayor riesgo de precipitaciones fuertes o torrenciales son:



Tabasco (sur)

Chiapas (norte)

Oaxaca (noreste)

Veracruz (sur)

Campeche

Quintana Roo

Yucatán

En otras zonas del país también habrá lluvias y chubascos, como en Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. En lugares como Ciudad de México, Querétaro y Morelos se esperan chubascos intermitentes.

Debido a #CondicionesMeteorológicasAdversas, para esta tarde, se esperan #Lluvias de fuertes a intensas en 12 estados de #México, para mañana martes el #Pronóstico continúa, siendo torrenciales en regiones de #Tabasco y #Chiapas. pic.twitter.com/8LhJPRmMCZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 16, 2026

Vientos fuertes y oleaje elevado en costas del Golfo y el sur

La masa de aire ártico provocará un evento de “Norte” fuerte a intenso, especialmente en zonas del Golfo de México. Se esperan rachas de viento de hasta:



100 km/h en el Golfo de Tehuantepec

80 km/h en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

50 km/h en Tamaulipas

Además, el oleaje podría alcanzar entre 3 y 5 metros de altura en costas del Golfo y el Pacífico sur.

Las rachas de viento podrían derribar árboles, anuncios espectaculares o provocar cortes de energía, por lo que autoridades piden extremar precauciones.

Posible nieve en volcanes del centro de México

El descenso de temperatura también traerá condiciones para caída de nieve o aguanieve en algunas de las montañas más altas del país. Entre ellas:



Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Pico de Orizaba

Cofre de Perote

Nevado de Toluca

La Malinche

Bajas temperaturas en gran parte del país

En zonas montañosas del norte del país incluso se prevén temperaturas de hasta -10 °C, especialmente en Chihuahua y Durango.



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

Clima hoy en CDMX y Estado de México: lluvias y ambiente frío

Para el Valle de México, el pronóstico indica cielo nublado y lloviznas durante la mañana, con ambiente frío a fresco y posibilidad de heladas en zonas altas.

Las temperaturas estimadas son:

