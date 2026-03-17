tva (1).png

Vientos fuertes, heladas y hasta nevadas: así cambiará el clima por el frente frío 41

El frente frío 41 provocará cambios en el clima con lluvias intensas, fuertes vientos y descenso de temperaturas en gran parte del país. Incluso podría caer nieve en volcanes.

clima-hoy-frente-frio-41-traera-lluvias-intensas-vientos-fuertes-y-posible-nieve-en-mexico
Clima hoy: Frente frío 41 traerá lluvias intensas, vientos fuertes y posible caída de nieve en México|Azteca Noticias

Escrito por: Oscar Morales

El clima en México se pondrá complicado durante las próximas horas. El frente frío número 41 llegará con lluvias intensas, vientos fuertes, descenso de temperaturas y hasta posible caída de nieve o aguanieve en volcanes del centro del país.

Este sistema, junto con una masa de aire ártico, afectará principalmente al sureste, el Golfo de México y la península de Yucatán, pero también provocará lluvias y ambiente frío en varias regiones del país.

Las autoridades alertan que las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, granizo, deslaves, inundaciones y aumento en ríos y arroyos, por lo que se recomienda tomar precauciones.

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes por el frente frío 41?

Durante la noche y madrugada se esperan lluvias intensas en varios estados del sureste del país. Las entidades con mayor riesgo de precipitaciones fuertes o torrenciales son:

  • Tabasco (sur)
  • Chiapas (norte)
  • Oaxaca (noreste)
  • Veracruz (sur)
  • Campeche
  • Quintana Roo
  • Yucatán

En otras zonas del país también habrá lluvias y chubascos, como en Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. En lugares como Ciudad de México, Querétaro y Morelos se esperan chubascos intermitentes.

Vientos fuertes y oleaje elevado en costas del Golfo y el sur

La masa de aire ártico provocará un evento de “Norte” fuerte a intenso, especialmente en zonas del Golfo de México. Se esperan rachas de viento de hasta:

  • 100 km/h en el Golfo de Tehuantepec
  • 80 km/h en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 50 km/h en Tamaulipas

Además, el oleaje podría alcanzar entre 3 y 5 metros de altura en costas del Golfo y el Pacífico sur.

Las rachas de viento podrían derribar árboles, anuncios espectaculares o provocar cortes de energía, por lo que autoridades piden extremar precauciones.

Posible nieve en volcanes del centro de México

El descenso de temperatura también traerá condiciones para caída de nieve o aguanieve en algunas de las montañas más altas del país. Entre ellas:

  • Popocatépetl
  • Iztaccíhuatl
  • Pico de Orizaba
  • Cofre de Perote
  • Nevado de Toluca
  • La Malinche

Bajas temperaturas en gran parte del país

En zonas montañosas del norte del país incluso se prevén temperaturas de hasta -10 °C, especialmente en Chihuahua y Durango.

  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

Clima hoy en CDMX y Estado de México: lluvias y ambiente frío

Para el Valle de México, el pronóstico indica cielo nublado y lloviznas durante la mañana, con ambiente frío a fresco y posibilidad de heladas en zonas altas.

Las temperaturas estimadas son:

  • Ciudad de México: Mínima de 9 a 11 °C y Máxima de 19 a 21 °C
  • Edomex: Mínima de 7 a 9 °C y Máxima de 17 a 19 °C

Tags relacionados
Ciencia y Salud Clima en México CDMX Estado de México

Nota