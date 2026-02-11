Prepárate para la llegada del calor intenso en México: así impactará el clima

El clima en México mantendrá ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del país este miércoles 11 de febrero de 2026, aunque no se descarta la presencia de lluvias en algunas zonas.

Toma en cuenta que también se contempla un nuevo frente frío que ingresará sobre el noroeste mexicano durante la tarde y provocará fuertes vientos, descenso de temperatura y chubascos, además de lluvias.

¿Qué clima habrá en México el 11 de febrero de 2026?

El anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional.

Durante la tarde, un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, e interaccionará con una vaguada en altura, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, originando vientos fuertes en la citada región, así como descenso de la temperatura y chubascos en Baja California.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias aisladas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo.

Estados con altas temperaturas en México el 11 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea la influencia de un sistema anticiclónico sobre el territorio nacional, el cual generará condiciones atmosféricas que limitarán la dispersión de contaminantes y el incremento de las temperaturas diurnas en el transcurso de esta semana.

Pronóstico de temperaturas máximas en México

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste)



: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste) Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste)



: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste) Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cuál será el clima en la CDMX? Temperaturas 11 de febrero de 2026

El Valle de México tendrá condiciones de cielo despejado con presencia de bruma en el transcurso del día.

Por la mañana, se prevé ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente cálido; sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México (CDMX) será de 7 a 9 °C y la máxima de 27 a 29 °C. En Toluca, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

Condiciones #Meteorológicas previstas para mañana, miércoles, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/kpbOVz3stI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 11, 2026

¿Dónde lloverá en México? Estados afectados el 11 de febrero de 2026