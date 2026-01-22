Tormenta invernal se acerca: Frente frío 30 provocará lluvia engelante y tormentas en México

El invierno no da tregua y todo indica que México volverá a sentir el golpe del frío extremo. Para este jueves 22 de enero, se prevé un clima con lluvias intensas, fuertes vientos, nieve y hasta lluvia engelante en distintas regiones del país.

Si pensabas que lo peor ya había pasado, ojo, porque lo más intenso podría llegar entre el viernes y el fin de semana, gracias a la tercera tormenta invernal, así que mejor saca todas las chamarras.

¿En qué estados se pronostican bajas temperaturas este jueves 22 de enero?

Desde la madrugada del jueves, el ambiente se tornará frío a muy frío, especialmente en el norte y el centro del país. Las temperaturas mínimas podrían bajar hasta -5 °C en zonas serranas, acompañadas de heladas y bancos de niebla que reducirán la visibilidad.



Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

En regiones altas del norte del país, existen condiciones para lluvia engelante y caída de aguanieve, un fenómeno peligroso que puede congelar carreteras y superficies.

Lluvias por el frente frío 30: lista de estados afectados

El frente frío número 30 se mantiene activo y avanzará lentamente, generando lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo, algo poco común para esta época, pero cada vez más frecuente.



Lluvias fuertes: Campeche y Quintana Roo.

Campeche y Quintana Roo. Chubascos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Puebla (Valle Serdán), Oaxaca, Veracruz (Olmeca), Chiapas, Tabasco y Yucatán.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Puebla (Valle Serdán), Oaxaca, Veracruz (Olmeca), Chiapas, Tabasco y Yucatán. Llovizna: Baja California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Veracruz (Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas).

Baja California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Veracruz (Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas). Caída de nieve o aguanieve: zonas serranas de Baja California, durante la noche.

Monitorea el comportamiento de las #Lluvias en #México con nuestros mapas de precipitación acumulada disponibles diariamente en https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/S0uMwYPqml — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 21, 2026

Clima en CDMX y Edomex: frío, lluvia y niebla

Para el Valle de México, el panorama será muy invernal. Durante la mañana, el ambiente será frío con bancos de niebla, mientras que por la tarde se esperan lluvias aisladas tanto en la CDMX como en el Estado de México.



CDMX : mínima de 7 a 9 °C, máxima de 21 a 23 °C

: mínima de 7 a 9 °C, máxima de 21 a 23 °C Toluca: mínima de 2 a 4 °C, máxima de 17 a 19 °C

El viento podría alcanzar rachas de hasta 40 km/h, lo que incrementa la sensación térmica de frío.

¿Cómo estará el clima el fin de semana?

A partir del viernes y durante el sábado y domingo, la tercera tormenta invernal, en combinación con el frente frío 30 y una masa de aire ártico, provocará condiciones severas en el norte del país.

Se espera:



Descenso de temperaturas

Lluvias fuertes a muy fuertes

Fuertes rachas de viento

Lluvia engelante, nieve y aguanieve en zonas serranas

Además, desde la noche del sábado iniciará un evento de “Norte” intenso y prolongado, con rachas de hasta 90 km/h y oleaje de 3 a 4 metros en las costas de Tamaulipas y el golfo de Tehuantepec.