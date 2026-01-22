Tormenta invernal se acerca: Frente frío 30 provocará lluvia engelante y tormentas en México
Esta semana se formará la tercera tormenta invernal; mientras tanto, el frente frío 30 seguirá afectando México con lluvias, granizo y un clima bastante frío.
El invierno no da tregua y todo indica que México volverá a sentir el golpe del frío extremo. Para este jueves 22 de enero, se prevé un clima con lluvias intensas, fuertes vientos, nieve y hasta lluvia engelante en distintas regiones del país.
Si pensabas que lo peor ya había pasado, ojo, porque lo más intenso podría llegar entre el viernes y el fin de semana, gracias a la tercera tormenta invernal, así que mejor saca todas las chamarras.
¿En qué estados se pronostican bajas temperaturas este jueves 22 de enero?
Desde la madrugada del jueves, el ambiente se tornará frío a muy frío, especialmente en el norte y el centro del país. Las
temperaturas mínimas
podrían bajar hasta -5 °C en zonas serranas, acompañadas de heladas y bancos de niebla que reducirán la visibilidad.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.
En regiones altas del norte del país, existen condiciones para lluvia engelante y caída de aguanieve, un fenómeno peligroso que puede congelar carreteras y superficies.
⚠️#Comunicado El #FrenteFrío 30 y la tercera #TormentaInvernal generarán #Lluvias, #Nevadas, bajas #Temperaturas y #Viento intenso en el norte del país. Todos los detalles en https://t.co/DCAvtF0BJB pic.twitter.com/hJMypUW73s— CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 22, 2026
Lluvias por el frente frío 30: lista de estados afectados
El frente frío número 30 se mantiene activo y avanzará lentamente, generando lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo, algo poco común para esta época, pero cada vez más frecuente.
- Lluvias fuertes: Campeche y Quintana Roo.
- Chubascos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Puebla (Valle Serdán), Oaxaca, Veracruz (Olmeca), Chiapas, Tabasco y Yucatán.
- Llovizna: Baja California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Veracruz (Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas).
- Caída de nieve o aguanieve: zonas serranas de Baja California, durante la noche.
Monitorea el comportamiento de las #Lluvias en #México con nuestros mapas de precipitación acumulada disponibles diariamente en https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/S0uMwYPqml— CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 21, 2026
Clima en CDMX y Edomex: frío, lluvia y niebla
Para el Valle de México, el panorama será muy invernal. Durante la mañana, el ambiente será frío con bancos de niebla, mientras que por la tarde se esperan lluvias aisladas tanto en la CDMX como en el Estado de México.
- CDMX: mínima de 7 a 9 °C, máxima de 21 a 23 °C
- Toluca: mínima de 2 a 4 °C, máxima de 17 a 19 °C
El viento podría alcanzar rachas de hasta 40 km/h, lo que incrementa la sensación térmica de frío.
¿Cómo estará el clima el fin de semana?
A partir del viernes y durante el sábado y domingo, la tercera tormenta invernal, en combinación con el frente frío 30 y una masa de aire ártico, provocará condiciones severas en el norte del país.
Se espera:
- Descenso de temperaturas
- Lluvias fuertes a muy fuertes
- Fuertes rachas de viento
- Lluvia engelante, nieve y aguanieve en zonas serranas
Además, desde la noche del sábado iniciará un evento de “Norte” intenso y prolongado, con rachas de hasta 90 km/h y oleaje de 3 a 4 metros en las costas de Tamaulipas y el golfo de Tehuantepec.