¡Prepárate! Frente frío 13 llega a México: clima prevé temperaturas de -5 °C

¡Atención! Este sábado 8 de noviembre de 2025, el clima en México cambiará de manera inesperada: algunas regiones tendrán mañanas frescas y soleadas, mientras otras podrían enfrentar lluvias y vientos fuertes. Descubre cómo estará el clima en tu ciudad y prepárate para el fin de semana sin sorpresas.

Además de las variaciones de temperatura, se esperan cambios en el viento y la humedad que podrían afectar actividades al aire libre. Te contamos el pronóstico detallado por regiones, las zonas de mayor riesgo de lluvia y con descensos de temperaturas.

Pronóstico del clima en México sábado 8 de noviembre de 2025

Los canales de baja presión en el sur y sureste del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrán las condiciones para lluvias y chubascos en ambas regiones, incluida la península de Yucatán.

En el resto del territorio nacional, una circulación anticiclónica mantendrá tiempo estable con escasa probabilidad de lluvia.

Durante la noche y primeras horas del domingo, un nuevo frente frío (núm. 13) se aproximará al norte del país, impulsado por una masa de aire ártico y asociado con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán rachas de viento de 60 a 70 km/h y posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila, así como un marcado descenso de las temperaturas en el norte y noreste de México.

Estados donde se esperan lluvias el sábado 8 de noviembre en México

Intervalos de chubascos: Veracruz (regiones Olmeca y Los Tuxtlas), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo



Veracruz (regiones Olmeca y Los Tuxtlas), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Lluvias aisladas: Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla

Estados con bajas temperaturas el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en vigilancia al nuevo frente frío número 13 que mañana se aproximará y en las primeras horas del domingo ingresará al norte del país.



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango



zonas serranas de Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California



zonas serranas de Baja California Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Pronóstico de temperaturas máximas 8 de noviembre de 2025

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro (norte), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo)



Sonora (sur), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro (norte), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo) Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Clima en CDMX y Edomex sábado 8 de noviembre 2025

El Valle de México presentará por la mañana ambiente frío en la región, con temperaturas de 0 a 5 °C y posibles heladas en zonas altas del Valle de México.

En la tarde se prevé ambiente cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

