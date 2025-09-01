Monzón mexicano provoca lluvias fuertes y temperaturas superiores a 45 °C este 1 de septiembre

Durante la noche y madrugada de este lunes 1 de septiembre, se prevé que el monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica y un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, provoque lluvias puntuales intensas en varias regiones del país.

Según los pronósticos meteorológicos, estas condiciones afectarán principalmente a Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Nayarit, mientras que Baja California Sur y Durango registrarán lluvias fuertes. En Baja California se esperan intervalos de chubascos.

Además, la onda tropical número 28, que se desplaza sobre el occidente del país, junto con la entrada de humedad desde el océano Pacífico, generará lluvias muy fuertes con posibles granizadas en Jalisco, Colima y Michoacán.

Clima en México hoy 1 de septiembre

Pronóstico de lluvias por regiónPara este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional indica:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Chihuahua (centro), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit.

: Chihuahua (centro), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán (costa), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos.

: Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán (costa), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán.

: Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo.

Estas lluvias podrían provocar encharcamientos, deslaves e incremento de niveles en ríos y arroyos, así como reducción de visibilidad en carreteras y zonas urbanas. Rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Temperaturas máximas y calor extremo en México

Se esperan temperaturas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora. Entre 40 y 45 °C se registrarán en Baja California Sur, y de 35 a 40 °C en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y otras entidades del sur y sureste.

Clima en CDMX y Estado de México este lunes 1 de septiembre

En la Ciudad de México y el Estado de México se prevé cielo nublado con lluvias aisladas por la mañana y chubascos con lluvias puntuales fuertes por la tarde, acompañados de descargas eléctricas y posible granizo. La temperatura mínima en CDMX será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C; mientras que en Toluca se espera mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C. Los vientos soplarán del sur y sureste con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h.