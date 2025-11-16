¿Ya listo para el fin de semana? Toma en cuenta que se registrará descenso de temperatura y fuertes rachas de viento para este domingo, generándose cambios importantes en el clima en México el 16 de noviembre de 2025.

Clima en México domingo 16 noviembre 2025: ¿qué temperaturas habrá?

El frente frío número 14 se desplazará sobre el noroeste de México, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán el descenso de las temperaturas y fuertes rachas de viento en dicha región.

Se pronostican rachas de viento de 60 a 70 km/h en Sonora y Chihuahua. A su vez, se prevén lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte) y chubascos en Sonora.

Durante la noche, la vaguada en niveles medios y altos se moverá al centro de Estados Unidos y dejará de afectar a México.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas (centro y sur), chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabascos y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Yucatán.

Asimismo, un canal de baja presión sobre el occidente del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos con descargas eléctricas en Michoacán y Guerrero, así como lluvias aisladas en Jalisco y Colima.

Finalmente, en el resto del territorio nacional, predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. Prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.

Pronóstico de lluvias en México: estados afectados

Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Baja California (norte) y Chiapas (centro y sur)



: Baja California (norte) y Chiapas (centro y sur) Intervalos de chubascos : Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco y Quintana Roo



: Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco y Quintana Roo Lluvias aisladas: Baja California Sur, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán

Prevén temperaturas mínimas en México

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango



Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz



Zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca

Pronóstico de temperaturas máximas 16 de noviembre de 2025

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí



: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas y clima en CDMX y Edomex 16 noviembre 2025

En el transcurso de la mañana, se pronostica ambiente frío a fresco en la región, y en zonas altas del Valle de México, ambiente muy frío con heladas y bancos de niebla.

Por la tarde se pronostica ambiente templado a cálido, cielo despejado a medio nublado, sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex).

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 24 a 26 °C. En Toluca se pronostica una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

