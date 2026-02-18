México vive su primera onda de calor de 2026 mientras un nuevo frente frío se aproxima; así el clima

¡Clima de locos! Este miércoles 18 de febrero, varios estados de México registran temperaturas extremas por la primera onda de calor de 2026, aunque el frente frío 35 también dejará lluvias y vientos fuertes.

Pero, ¿se acabaron los fríos? Lo cierto es que también se espera la inminente llegada de otro sistema frontal, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Estados afectados por la onda de calor: temperaturas hoy en México

La onda de calor ya comenzó a sentirse con fuerza en varias regiones del país. Los estados más afectados serán:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (Sur), Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (Sur), Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (sur) y Estado de México (suroeste).

Este calor atípico para febrero se debe a un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, que inhibe la formación de nubes y reduce la probabilidad de lluvias, intensificando la sensación térmica.

En el video te mostramos, las condiciones de cielo y #Temperaturas mínimas y máximas que se pronostican para mañana, miércoles, en las diferentes regiones de #México ⬇️ pic.twitter.com/ZQQp2AroVJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 18, 2026

Frente frío 35 provocará lluvias en México

Mientras el calor domina el centro y sur del país, el frente frío número 35 se desplaza por el noroeste y norte de México, en interacción con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical.



Chubascos con lluvias fuertes: Baja California.

Baja California. Intervalos de chubascos: Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas : Baja California Sur, Sonora y Campeche.

: Baja California Sur, Sonora y Campeche. Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California.

A este escenario se suma la llegada de un nuevo frente frío número 36, que ingresará por el noroeste del país y reforzará las condiciones de viento, descenso de temperatura y lluvias.

Clima en CDMX y Edomex

En la Ciudad de México y el Estado de México, el panorama será más estable, aunque contrastante entre mañana y tarde. Se espera cielo despejado a parcialmente nublado, con ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde.

¡A hidratarse! La temperatura mínima en la CDMX oscilará entre 10 y 12 °C, mientras que la máxima alcanzará 27 a 29 °C. En Toluca, el amanecer será frío, con mínimas de 3 a 5 °C, pero el termómetro subirá hasta 25 o 27 °C durante el día.

Ante este escenario, especialistas recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse constantemente, usar ropa ligera y no dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos.