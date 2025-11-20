¡El clima más extremo del mes! Torbellinos, nieve y frío severo golpearán México hoy 20 de noviembre

Durante esta noche y madrugada del jueves, el frente frío número 15 continuará generando condiciones extremas en el norte y noroeste de México. Su interacción con una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles medios y altos, la corriente en chorro polar y un río atmosférico detonará un nuevo episodio de inestabilidad climática.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, además de chubascos en Baja California, Baja California Sur y Durango.

Las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango tendrán caída de nieve o aguanieve, condición que podría reducir la visibilidad y complicar el tránsito en carreteras.

Asimismo, se pronostican rachas de viento de 60 a 80 km/h en Sonora y Durango, con posibilidad de torbellinos en Chihuahua, además de un marcado descenso de temperatura en la región.

Línea seca en Coahuila podría generar tormentas severas y tornados

En el norte de Coahuila, la combinación de una línea seca y humedad proveniente del Golfo de México detonará condiciones severas: lluvias muy fuertes, chubascos en Zacatecas y Nuevo León, y lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí.

Las rachas de viento podrían alcanzar los 70 km/h, con posibles torbellinos o tornados, de acuerdo con el SMN.

Lluvias en el centro, occidente y sureste: más estados bajo alerta hoy 20 de noviembre

Canales de baja presión en el centro y sur del país, sumados al aporte de humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe, generarán lluvias fuertes en Guerrero y Chiapas, además de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán.

En regiones como Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos, se prevén lluvias aisladas y ambiente frío al amanecer.

Estados con bajas temperaturas en México este 20 de noviembre

Para este 20 de noviembre, el frente frío 15 avanzará hacia el norte y noreste, manteniendo un ambiente muy frío, rachas de viento de 80 a 90 km/h en Chihuahua, Coahuila y Durango, y lluvias fuertes en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Las principales sierras del noroeste podrían registrar nuevamente nieve o aguanieve.

El SMN también vigila la posible formación de la primera tormenta invernal de la temporada, la cual podría generarse sobre el noroeste del país durante las próximas horas.