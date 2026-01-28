El frío no da tregua en México y para este miércoles 28 de enero de 2026, el frente frío número 30 continuará afectando el clima, de acuerdo con el reporte del pronóstico del tiempo.

El sistema comenzará a modificar gradualmente sus características térmicas y el ambiente frío persistirá al amanecer en algunas regiones del país.

¿Cuál será el clima en México el 28 de enero de 2026?

La masa de aire ártico que impulsó al frente frío 30, modificará gradualmente sus características térmicas; sin embargo, persistirán los bancos de niebla en el oriente y sureste del país, ambiente frío a muy frío durante la mañana, con posibles heladas en la Mesa del Norte y Mesa Central, así como viento de componente norte y oleaje elevado en las costas del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec.

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, propiciará lluvias y chubascos en el oriente y sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Guerrero. Finalmente, para el resto del país, dominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia.

Las condiciones de cielo y #Temperatura para mañana en las diferentes regiones de nuestro país

¿Lloverá en CDMX? Clima miércoles 28 de enero 2026

El Valle de México prevé cielo parcialmente nublado durante el día. En la mañana habrá ambiente frío a fresco con bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío y posibles heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

En la imagen te compartimos las condiciones de cielo y #Temperatura que se pronostican para mañana en cada una de las alcaldías de la #CDMX

Pronóstico de temperaturas mínimas 28 de enero de 2026

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México

Pronóstico de lluvias en México 28 de enero de 2026

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco

Intervalos de chubascos: Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Capital, Papaloapan y Los Tuxtlas), Guerrero y Campeche

Lluvias aisladas: Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Yucatán y Quintana Roo.

