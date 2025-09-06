¿Lloverá este 6 de septiembre? Así estará el clima según el pronóstico en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su reporte más reciente sobre el clima para el 6 de septiembre, en el que advierte de lluvias intensas, posibles granizadas, descargas eléctricas y temperaturas superiores a 40 °C en algunos estados de la República Mexicana.

Durante la madrugada, los remanentes de la tormenta Lorena, en combinación con el monzón mexicano, generarán precipitaciones fuertes en el noroeste del país, mientras que un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Golfo de México provocarán tormentas en el centro y sur del territorio.

¿En qué estados lloverá este 6 de septiembre?

El pronóstico detalla que se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Durango, así como precipitaciones fuertes a muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

En estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo se prevén lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas.

También habrá chubascos en Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Tabasco y Campeche, lo que podría provocar encharcamientos, deslaves e incluso el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

El SMN advirtió que las tormentas estarán acompañadas de vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h y caída de granizo en varias regiones.

Temperaturas máximas este sábado

A pesar de las lluvias, el calor no dará tregua en varias entidades. El clima para el 6 de septiembre pronostica temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California (noreste), Campeche y Yucatán.

En tanto, estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo alcanzarán máximas de 35 a 40 °C.

Regiones como Durango, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos se mantendrán en rangos más templados, con valores de 30 a 35 °C.

¿Cómo será el clima en CDMX y Edomex?

El Valle de México tendrá condiciones de cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día. En la mañana se espera un ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas, mientras que por la tarde el ambiente será templado a cálido.

En la Ciudad de México se prevén chubascos con lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, con temperaturas mínimas de 14 a 16 °C y máximas de 25 a 27 °C.

Para Toluca, Estado de México, la mínima oscilará entre 10 y 12 °C, mientras que la máxima será de 20 a 22 °C, con probabilidad de lluvias fuertes durante la tarde.