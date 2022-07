CNDH pide protección para caravana de migrantes que saldrá de Chiapas

Ante la inminente salida de más de 3 mil 700 migrantes del Estado de Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó su protección a las autoridades federales y estatales, para que de manera coordinada garanticen la atención humanitaria de urgencia a la caravana en el contexto de migración internacional.

Las medidas cautelares fueron solicitadas al Instituto Nacional de Migración (INM), a la Guardia Nacional (GN), a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF); así como a las secretarías General de Gobierno, de Salud, de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Chiapas, además de la Presidencia Municipal de Tapachula, ante la inminente organización y salida en caravana.

Caravana con más de 3,700 migrantes saldrá de Chiapas de forma inminente

La CNDH tuvo conocimiento de la organización y salida de más de tres mil 700 personas en contexto de movilidad internacional, entre las cuales hay niñas, niños y mujeres embarazadas, quienes se ubican en el municipio de Tapachula, Chiapas, ante la falta de atención por parte de autoridades del INM y la COMAR.

La CNDH también recibió una queja a través de la cual se reiteró que los migrantes -originarios, principalmente, de Venezuela, Haití, Colombia, República Dominicana, Cuba, Panamá, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Asia- tienen la intención de salir en caravana, porque la mayoría ha esperado entre tres y cuatro meses la resolución de trámites migratorios para que se les entreguen constancias de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados por parte de la COMAR o bien, se les expidan visas por razones humanitarias por parte del INM.

CNDH recibe queja por falta de atención a los migrantes

La queja también refiere que aún cuando el INM en Chiapas tiene 100 ventanillas que utilizan el Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (SETRAM) -con el cual se gestionan las visas humanitarias- no se han logrado satisfacer las necesidades de las personas en contexto de migración, por lo que personal del Instituto les indicó que ya no los atenderían, debido a que no había sistema y manifestaron su temor de ser criminalizados, detenidos o deportados.

De manera especial, la CNDH pide se les proporcione a estos migrantes agua, suero hidratante, alimentación higiénica y adecuada atención por parte de personal médico especializado y de primeros auxilios, medicamentos, insumos de aseo personal, entre otros, privilegiando a aquellas personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad.

CNDH pide garantizar la salud de los migrantes en este caravana

El organismo nacional también requirió que se conforme un grupo multidisciplinario compuesto por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y abogados, entre otros profesionales, para brindar protección integral a niñas, niños y adolescentes, determinando el interés superior de la niñez que ha ingresado a territorio nacional, a fin de que dicten las medidas de protección especiales que requieran, atendiendo a la situación específica de cada persona.

A la Secretaría de Salud del estado de Chiapas se le solicitó que, durante el recorrido de la caravana migrante, tome las medidas adecuadas y necesarias para salvaguardar su salud, así como implementar acciones de prevención, atendiendo a la pandemia por COVID-19, entre las que sobresalen la distribución permanente de cubrebocas y gel antibacterial, suero hidratante y medicamentos necesarios.

Solicitan al INM agilizar trámites de regularización para migrantes

Al INM se le requirió generar mesas de trabajo con la finalidad de agilizar los procedimientos de regularización migratoria, destinando para ello los recursos técnicos y humanos suficientes; y una vez expedidas las tarjetas respectivas, se garantice el libre tránsito por territorio nacional de las personas extranjeras beneficiarias.

En caso de que el INM realice actividades de verificación migratoria -con apoyo o no de otras instancias federales, estatales o municipales- éstas deberán practicarse en el marco del respeto a los derechos humanos de los migrantes y atendiendo el principio de no devolución; así como asegurar que a las personas que pretendan solicitar refugio les sea informado y respetado este derecho, iniciando de inmediato los trámites conducentes ante la COMAR.

Guardia Nacional y policías deben respetar derechos de migrantes: CNDH

A la Guardia Nacional y SSPC del estado de Chiapas se les requirió que “cualquier actividad que lleven a cabo se efectúe en el marco irrestricto del respeto a los derechos humanos de todas las personas en contexto de movilidad internacional y, en caso tomar medidas de actuación en las que resulte imperioso el uso de la fuerza, dichas acciones se ejecuten en armonía con los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, brindando seguridad y protección perimetral a las personas en contexto de migración de la referida caravana”.

Finalmente, a la COMAR se le pidió atender a las personas en contexto de migración que soliciten la condición de refugiado, dando seguimiento y resolución de los procedimientos correspondientes, así como mantener informados a las y los solicitantes sobre el curso del trámite respectivo e implementar mecanismos que permitan agilizar la expedición, a favor de dichos solicitantes, de la Constancia de Trámite respectiva, con la finalidad de que, de manera coordinada con el INM, establezcan un lugar alternativo para su alojamiento.