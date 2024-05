¡Primera llamada! CNTE obliga a los maestros a no dar clases en Chiapas

Siempre que hay un paro de actividades del magisterio y por ende se suspenden las clases, los principales afectados son los estudiantes y las escuelas tomadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, son un ejemplo de ello.

Y es que, en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez están obligando a los maestros a no dar clases en la escuela primaria “Camilo Pintado” que hoy luce con pintas de la CNTE.

Aunque el paro magisterial empezó el 15 de mayo, los maestros de esa escuela primaria continuaba dando clases de manera normal, pero el 20 de mayo durante la madrugada, los profesores disidentes llegaron al plantel e hicieron las pintas sobre las paredes y puertas de la escuela.

Sin embargo una amenaza llamó la atención, la Coordinadora escribió en la puerta de la escuela la consigna: “Primera llamada” y un sello en el que se lee: “Clausurado por la CNTE”, por lo que ya no pueden entrar ni dar clases, quienes no pertenecen a la sección disidente.

Por este cierre, alrededor de 400 niños pueden tomar clases en esta escuela, pero al parecer, la situación se ha repetido en al menos seis planteles educativos más en Tuxtla Gutiérrez.

Hace tres días, una escuela secundaria al poniente de Tuxtla Gutiérrez, los padres de familia quitaron los sellos, intentaron mediar con los maestros y las advertencias de los maestros es que si hay clases, regresarán a cerrar los planteles, lo cual genera incertidumbre.

CNTE no regresará a clases hasta reunirse con gobernador de Chiapas

En su asamblea, los maestros decidieron no levantar su paro de actividades, no quitar el bloqueo de las instalaciones de Pemex en Tuxtla Gutiérrez hasta que el gobernador de Chiapas se siente con ellos en una mesa de diálogo, lo cual no ha ocurrido.

Por este bloqueo, existe ya una crisis en el abasto de combustible en varios municipio de Chiapas.

¿Qué piden los maestros de la CNTE en paro?

