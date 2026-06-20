VIDEO | Choque múltiple de pipa contra autos de la Defensa y Guardia Nacional en Tabasco

Momentos de susto y temor se generaron este sábado 20 de junio de 2026 tras registrarse un fuerte choque de una pipa que transportaba aceite en Tabasco.

Los reportes previos indican que el percance ocurrió cuando la unidad se impactó contra vehículos de seguridad de la Defensa u Guardia Nacional que se encontraban en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

Graban explosión tras choque de pipa en Tabasco

A través de redes sociales han circulado las primeras imágenes de este fatal accidente. En la zona se generó una gran columna de humo y llamas tras el choque.

En la grabación se muestra la caja de una pipa que se consume por el fuego convirtiendo este punto en una zona de peligro, pero de manera previa se reportó que eran varios automóviles particulares contra los que chocó.

#IMPORTANTE 🚨 Una #pipa con combustible impactó a varios vehículos en la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, a la altura de la #caseta de La Venta, #Tabasco, causando una peligrosa explosión.



Aquí, más información: https://t.co/TmirHnk1sO pic.twitter.com/x9kliIhvuv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 20, 2026

Controlan incendio tras choque de pipa en Tabasco

Protección Civil de Tabasco informó que se atendió un incendio derivado de este accidente vehicular que involucró una pipa de transporte de aceite, una unidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y otra de la Guardia Nacional.

De acuerdo con los reportes, la pipa impactó contra los vehículos en un punto de revisión y no se reportan personas lesionadas.

El incendio fue sofocado al 100 por ciento, registrándose daños únicamente en uno de los remolques de la unidad de carga.

🚒 👨‍🚒 Personal del Centro Regional Sabana del IPCET, en coordinación con Protección Civil del Estado de Veracruz, así como de la Unidad Municipal de PC de Huimanguillo, atendió incendio derivado de un accidente vehicular que involucró una pipa de transporte de aceite pic.twitter.com/rOPEFpvi08 — Protección Civil Tab (@ProcivilTabasco) June 20, 2026

Pipa que chocó en Tabasco se habría quedado sun frenos

Reportes preliminares indican que al parecer la pipa de habría quedado sin frenos y esto al parecer provocó que el conductor perdiera el control y chocó.

Debido al choque se generó un fuerte incendio y hasta el momento, de acuerdo con el reporte oficial de los servicios de emergencia, no hay personas lesionadas.

Cierran la circulación tras emergencia por choque de pipa

La circulación fue cerrada cerca del Km 043+900 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura del municipio de Cangrejera, con dirección a Villahermosa.

#Tomeprecauciones en #Tabasco se registra cierre parcial de circulación por #VehiculoIncnediado cerca del Km 043+900 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura del Mpio. de Cangrejera, con Dir. a Villahermosa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/xPVQA46wqW — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 20, 2026

En la zona del siniestro, uerpos de emergencia continúan realizando labores de enfriamiento para eliminar cualquier riesgo de reactivación.

En las labores de rescate participó personal del Centro Regional Sabana del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), en coordinación con el apoyo de Protección Civil de Veracruz a través de Bomberos de Las Choapas, así como de la Unidad Municipal de Protección Civil de Huimanguillo.