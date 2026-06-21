Intentaba recuperar su zapato: menor es arrastrado en canal del Topo Chico, Nuevo León

Desde las primeras horas de este domingo 21 de junio, equipos de rescate reanudaron un operativo de búsqueda para localizar a un menor, identificado como Héctor, arrastrado por la corriente en el canal de Topo Chico, tras las fuertes lluvias registradas en Monterrey, Nuevo León.

Las tareas iniciaron desde el viernes 19 de junio, cuando se recibió el reporte de desaparición del adolescente, quien fue visto por última vez muy cerca del caudal.

¿Cómo se cayó el menor al canal de Topo Chico, Nuevo León?

De acuerdo con los primeros reportes, la tarde del viernes el joven ingresó al cauce del canal para intentar recuperar una sandalia, momento en el que la corriente se lo llevó.

Debido a la fuerza del agua, el menor ya no pudo salir por sus propios medios, por lo que la familia dio aviso a las autoridades.

Cabe recordar que la crecida del río se debió a las fuertes lluvias que azotaron a la Sultana del Norte, a consecuencia de un ciclón tropical ubicado en el Golfo de México.

Operativo de búsqueda se extiende hasta Apodaca

Desde que se recibió el reporte, se han realizado recorridos por tierra y aire con una aeronave no tripulada en diversos puntos del Canal del Águila, desde el punto inicial ubicado en Paseo de las Mitras.

Según autoridades, se han recorrido diversos tramos del cauce, incluyendo el arroyo Topo Chico, acumulando un recorrido total pie tierra de 5.785 km.

Debido a su extensión, las labores se han ampliado hasta el área del Ojo de Agua, en el municipio de Apodaca y colonia Jardines de Anáhuac, en San Nicolás de los Garza.

El operativo se mantiene activo con la participación de Protección Civil de Monterrey, la Comisión Local de Búsqueda de Personas, el Ejército Mexicano y la unidad especializada Manada K9, que apoya con binomios caninos.

¿Quién es el menor desaparecido en Monterrey?

La víctima fue identificada como Héctor, un adolescente de 14 años de edad, según reportes de medios locales. De acuerdo con la información proporcionada, el joven es de tez aperlada y mide aproximadamente 1.50 metros de altura.

El día del accidente vestía una playera blanca, short negro y sandalias grises. Desde el momento en que se reportó su desaparición, familiares y vecinos se han mantenido en comunicación con las autoridades, siguiendo el avance de las labores de búsqueda.

Por el momento, el operativo sigue activo en distintos puntos del canal del Topo Chico, con la esperanza de obtener resultados conforme avanzan las labores de búsqueda.

