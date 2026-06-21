¡A 50 grados! Hospital del IMSS en Tamaulipas no tiene aire acondicionado ni ventilación

Un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas funciona sin ventanas abiertas y sin aire acondicionado, en un lugar donde las altas temperaturas son la constante.

Pacientes denuncian falta de aire acondicionado en Hospital 270 del IMSS

Pacientes denuncian desde hace varios días que el Hospital 270 en Reynosa no tiene aire acondicionado en funcionamiento, por lo que se concentran las altas temperaturas, que estos días alcanzan los 50 grados centígrados.

Riesgos a la salud por altas temperaturas en hospitales de Tamaulipas

Quienes acuden al hospital afirman que las condiciones han agravado el estado de salud de algunos pacientes. Visitantes comparten que, debido al intenso calor, varias personas llevan abanicos para mitigar la temperatura mientras esperan atención o permanecen en áreas de estancia.

Al acudir al lugar para documentar la situación, Azteca Noticias pudo constatar que personal del IMSS envía a guardias de seguridad privada para evitar que se registraran imágenes de lo que ocurre al interior del hospital.

La doctora Estefani Sauceda, residente del Hospital General Regional 270 del IMSS en Reynosa, Tamaulipas, denunció en redes sociales acoso sexual, hostigamiento laboral y amenazas de muerte por parte de compañeros.



Asegura que las autoridades hospitalarias no le han brindado… pic.twitter.com/TQJZlgZtga — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026

La presencia de seguridad privada generó molestia entre los derechohabientes, que expresaron su inconformidad y describieron la realidad que enfrentan dentro de las instalaciones.

La falta de aire acondicionado en un hospital plantea riesgos adicionales: la deshidratación, el empeoramiento de cuadros crónicos y dificultades en la recuperación postoperatoria. Por eso, pacientes y familiares insisten en que el servicio de climatización no puede considerarse un lujo, sino una necesidad básica para garantizar la atención y seguridad de quienes acuden por atención médica.

Respuesta del IMSS sobre las fallas en el sistema de climatización

Al respecto, el IMSS Tamaulipas emitió un comunicado en el cual reconoce las fallas en el aire acondicionado, y las cuales se deben a variaciones en el suministro de energía eléctrica, “lo que ha ocasionado afectaciones temporales en el sistema de enfriamiento de algunas áreas de la unidad médica”.

El instituto señaló que el área condicionada “se mantiene en funcionamiento”, que también destaca que hay variaciones en las “condiciones de climatización en algunas áreas del hospital”.

El IMSS agregó que está en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para atender las incidencias del suministro eléctrico.

Antecedentes de problemas eléctricos en instalaciones del IMSS

Este no es el primer hospital del IMSS con estos problemas. En el Hospital General de Mérida, Yucatán, pacientes también reportan fallas en el sistema de aire acondicionado, lo que afecta a pacientes con enfermedades renales crónicas.

