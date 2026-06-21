VIDEO | Ataque armado frente a IMSS deja a joven herida de gravedad en Sonora: Policía la rescata en brazos

Un violento ataque armado en la zona de urgencias de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Obregón, Sonora, desató caos, terror y un milagroso rescate después de que un agente de la policía municipal trasladó en sus brazos a una joven que fue atacada a tiros por pistoleros al interior de una tienda de conveniencia.

La balacera, que dejó lesionada a una mujer identificada presuntamente como Grecia María 'N' ocurrió después del mediodía del sábado 20 de junio en el cruce de las calles Guerrero y Amberes.

¿Cómo ocurrió el ataque armado en Ciudad Obregón, Sonora?

De acuerdo con los primeros reportes recabados en la zona, la víctima se encontraba dentro de una tienda de conveniencia acompañada por su hermana y un menor de edad cuando varios criminales armados irrumpieron en el establecimiento y abrieron fuego de manera directa.

El ataque armado ocurrió en una zona de alta circulación, muy cerca de instalaciones médicas, lo que provocó momentos de confusión entre clientes, trabajadores y personas que transitaban por el lugar.

Testigos solicitaron ayuda de inmediato mientras la joven permanecía herida de gravedad; minutos después comenzaron a llegar elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes desplegaron un operativo para asegurar el perímetro y evitar nuevos riesgos para la población.

Tras el atentado, autoridades ministeriales ordenaron el cierre total de la circulación vehicular sobre la calle Guerrero, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciaban el levantamiento de indicios balísticos y la recopilación de evidencias que permitan establecer el móvil de la agresión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MASACRE EN SALAMANCA: ATAQUE ARMADO DEJA CINCO MUERTOS, INCLUIDOS DOS ADOLESCENTES, EN GUANAJUATO

🚨 Captan en VIDEO cómo una mujer baleada es llevada en brazos por un policía a Urgencias en Ciudad Obregón



Elementos de la Policía Municipal auxiliaron a la víctima herida en un ataque armado la tarde del viernes por fuera de una tienda de conveniencia, frente al área de… pic.twitter.com/sGDqIW1pKO — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) June 20, 2026

Así fue el rescate de una joven herida por un policía municipal en Ciudad Obregón

Uno de los momentos que más llamó la atención tras el ataque armado quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales.

Las imágenes muestran a un elemento de la Policía Municipal cargando a la joven lesionada en brazos mientras corre hacia el área de urgencias del IMSS para que recibiera atención médica inmediata.

La rapidez de la acción permitió que la víctima fuera ingresada de forma urgente al hospital, donde personal médico continuó con las labores para estabilizarla.

El rescate ocurrió apenas minutos después de la agresión y quedó documentado por personas que se encontraban en las inmediaciones.

Mientras la mujer era atendida, elementos de seguridad municipal, estatal y personal militar mantuvieron un despliegue en el sector poniente de Ciudad Obregón.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y localizar a los responsables de este ataque armado en Sonora.