Dos elementos del Ejército Mexicano arrastrados por las olas en Chiapas; hay un fallecido

Dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron arrastrados por las fuertes olas en Playa Linda de Puerto Madero en Tapachula, Chiapas.

¿Qué ocurrió en Playa Linda, Tapachula?

El incidente sucedió la tarde del sábado 20 de junio de 2026 a los integrantes de la 36.ª zona militar.

Luis, originario de Culiacán, Sinaloa, logró salir del agua con vida. No obstante, su compañero, Francisco, de 30 años de edad, originario de Guadalajara, Jalisco, desapareció entre las olas.

Confirman hallazgo del militar extraviado en Chiapas

Elementos de la Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Guardia Estatal y equipos de rescate implementaron un operativo de búsqueda que duró varias horas para dar con el militar extraviado. Sin embargo, la mañana de este domingo 21 de junio de 2026, encontraron su cuerpo sin vida en un punto de Playa Linda de Tapachula.

