Masacre en Salamanca: Ataque armado deja cinco muertos, incluidos dos adolescentes, en Guanajuato

Fue durante el final de la noche del pasado sábado e inicio de la madrugada de este domingo 21 de junio que se registró un violento ataque armado en Salamanca, Guanajuato.

Fueron varios hombres armados quienes desataron la balacera y, tras oír los impactos de bala, personas que se encontraban alrededor alertaron a las autoridades mediante una llamada al número de emergencias.

Movilización policial tras los reportes en San Juan de Razo

Los hechos sucedieron en la zona habitacional de la comunidad de San Juan de Razo.

Después de recibir las alertas por medo del número de emergencias 911, elementos de la policía municipal y fuerzas federales se movilizaron a las calles que se encuentran en Salamanca para verificar lo que estaba sucediendo y resguardar a los vecinos de la comunidad.

Fallecidos luego de balacera en Salamanca

Al llegar, las autoridades de seguridad y paramédicos atendieron a todas las víctimas que sufrieron alguna lesión por los disparos.

En el lugar se confirmó el fallecimiento de cinco personas debido a los impactos de bala; las autoridades locales comentaron que dentro del grupo de personas que perdieron la vida se encontraban dos adolescentes de quienes no se revelaron las edades exactas.

Dos personas sobreviven y son trasladadas a hospitales

El ataque armado también dejó a personas lesionadas, pues el personal médico estabilizó a dos personas, quienes presentaban heridas por proyectil de arma de fuego en el cuerpo y fueron trasladadas urgentemente a los centros médicos más cercanos de la zona.

Por ahora no se ha comunicado en qué estado se encuentran ambas víctimas sobrevivientes.

Fiscalía estatal recolecta pruebas

La zona en donde ocurrieron los hechos fue completamente acordonada por los elementos para evitar que se contaminara la zona del crimen.

Los peritos y especialistas de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargó de levantar todas las pruebas necesarias y procesar la escena para reconstruir los hechos.

🚨 ¡Atención! Una mujer s1n v1da y un lesionado son el saldo de una agr3sión arm4da en #Salamanca; revelan cómo pasó 🚔https://t.co/0nhS6yrU2D — TV Azteca Bajío (@aztecaBajio) June 21, 2026

Hay detenidos por la balacera en Salamanca

Hasta este momento, la autoridades no han comunicado las razones que provocaron esta agresión armada en la localidad de Salamanca.

De acuerdo a lo mencionado, se realizó un operativo de búsqueda para encontrar a los responsables de dicho ataque aunque, hasta ahora, no hay ni una sola persona detenida ni pistas de los presuntos agresores.