Licencia de conducir digital de Chihuahua: cómo obtenerla en tu celular paso a paso

Los conductores de vehículos automotores de Chihuahua ahora podrán obtener su licencia de conducir de forma digital a través de sus teléfonos celulares, la cual será tan válida como el documento físico.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado lanzó desde 2025 la aplicación Licencia Digital Chihuahua, la cual permitirá que los más de 926 mil conductores en el estado puedan consultar su licencia por medio de la app.

¿Qué requisitos necesito para obtener la licencia digital?

Los conductores de vehículos en Chihuahua deberán tener una licencia de conducir emitida desde el año 2023, así como descargar la aplicación Licencia Digital Chihuahua con el fin de poder consultar su licencia de conducir vía digital.

La app puede usar redes Wi-Fi o datos móviles para poder descargar la licencia digital.

Cabe señalar que los agentes de movilidad de la entidad ya están capacitados para validar la información desde su dispositivo. Además, César Komaba, subsecretario de Movilidad, recordó que tanto la licencia física como la digital seguirán siendo válidas para trámites y verificación por parte de los oficiales.

Paso a paso para descargar la licencia en tu celular

Descargar la aplicación oficial “ Licencia Digital Chihuahua” de las tiendas de aplicaciones correspondientes.

de las tiendas de aplicaciones correspondientes. Crear una cuenta con datos personales y correo electrónico.

Validar la información capturada.

Ingresar el código de verificación enviado al correo.

Registrar la licencia, escaneando el código QR del reverso o ingresando CURP

Consultar la licencia digital desde la sección “Mi Cartera”.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua recuerda que la aplicación tiene una firma electrónica avanzada, validación en tiempo real, así como medidas antifraude, como la imposibilidad de capturar pantalla y permitir la actualización de datos como correo electrónico o teléfono o la recuperación de contraseña.

