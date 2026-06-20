Horror en Chihuahua: ejecutan a pareja frente a sus hijas en Ciudad Juárez; esto se sabe del ataque

Un ataque armado registrado durante la madrugada en Ciudad Juárez, Chihuahua, dejó un saldo de una pareja ejecutada y sus dos hijas heridas por impactos de bala. El hecho generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y de los servicios de emergencia.

Este hecho violento causa una gran conmoción entre los habitantes del poblado de Loma Blanca, ubicado en la Zona del Valle de Juárez, quienes fueron los primeros en auxiliar a las víctimas después escuchar las detonaciones.

¿Cómo fue el ataque contra familia de Ciudad Juárez?

De acuerdo con los primeros reportes, durante la madrugada, un grupo de sujetos armados llegaron hasta una vivienda del poblado y presuntamente ingresaron por la fuerza al inmueble; instantes después, vecinos escucharon múltiples disparos.

Ataque armado en Ciudad Juárez



Una pareja fue ejecutada dentro de su domicilio en el poblado de Loma Blanca durante la madrugada. Tras el ataque, vecinos auxiliaron y trasladaron de emergencia a un hospital a las hijas de las víctimas.



Las autoridades de investigación ya… pic.twitter.com/5Xmbaqpm9U — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 20, 2026

En cuanto cesaron las detonaciones, algunos de los vecinos salieron de sus hogares para verificar lo concurrido y fue entonces que se encontraron con la familia gravemente afectada el ataque. Las víctimas del ataque armado fueron un hombre y una mujer, identificados como los padres de las menores, y quienes fallecieron a consecuencia de las heridas producidas por arma de fuego.

Asimismo, se informó que las dos niñas resultaron lesionadas durante el ataque; se trata de una menor de aproximadamente dos años de edad, además de una bebé de apenas seis meses. Ante la urgencia de los hechos, vecinos de la comunidad decidieron trasladarlas de inmediato a un hospital en Ciudad Juárez, antes de la llegada de las autoridades.

¿Cuál es el estado de salud de las menores?

De acuerdo con los reportes locales, ambas niñas fueron ingresadas a la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades de salud no han emitido un informe acerca de su evolución clínica.

Elementos de seguridad y personal de investigación realizaron las diligencias correspondientes en la escena del crimen para recabar indicios, entrevistar a posibles testigos y buscar grabaciones de cámaras de vigilancia que permitan identificar a los responsables de esta doble ejecución.

Ejecución doble en Ciudad Juárez: un caso que conmociona a toda una comunidad

El asesinato de la pareja y sus hijas lesionadas por disparos de armas de fuego han generado una enorme indignación, además de preocupación entre los habitantes del Valle de Juárez, una región que en distintos momentos ha enfrentado episodios de violencia.

Las autoridades también trabajan en diversas líneas de investigación para esclarecer el móvil del ataque y determinar quiénes participaron en la agresión armada.