VIDEO: Ataque armado en Yahualica, Jalisco deja tres muertos y dos heridos durante operativo de vigilancia

Un ataque armado entre autoridades federales y civiles armados registrados la este sábado 20 de junio en el municipio de Yahualica, en la región de Los Altos de Jalisco, dejó como saldo tres presuntos agresores fallecidos y dos elementos federales lesionados. Autoridades pidieron no salir de sus hogares.

Enfrentamiento armado deja tres personas sin vida en Jalisco

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia realizado por fuerzas federales cuando fueron atacadas por sujetos armados.

Tras la agresión se generó un intercambió de disparos que se prolongó por varios minutos. Como resultado del enfrentamiento, tres de los presuntos atacantes perdieron la vida en el lugar, mientras que dos integrantes de las autoridades federales salieron heridos y recibieron atención médica.

Ante los hechos, las autoridades municipales informaron por medio de su cuenta oficial de Facebook, que: "Se recomienda a la población permanecer en sus hogares y evitar salir a la vía pública si no es necesario, en cuanto exista información verificada, será comunicada por los medios institucionales correspondientes".

🔴Enfrentamiento en #Jalisco, En el municipio de Yahualica de González Gallo, elementos del Ejército Mexicano fueron agredidos por civiles armados.

📌 Saldo del ataque:

3 presuntos agresores perdieron la vida.

2 militares resultaron heridos en cumplimiento de su deber. pic.twitter.com/rhnBlys37k — "SOLDADO DE MIL BATALLAS" (@SoldadoBatallas) June 20, 2026

Autoridades piden no salir de casa ante los hechos violentos registrados

Ante la situación, la Comisaría de Seguridad Pública de Yahualica recomendó a la población permanecer en sus domicilios y evitar salir mientras continúan las labores de seguridad en la zona para evitar cualquier movimiento.

"La situación en el municipio se encuentra bajo control. Las autoridades del Gobierno del Estado informaron que lo ocurrido corresponde a un operativo realizado por fuerzas federales en la zona. Cada persona puede tomar la decisión de salir o permanecer en su domicilio conforme a su consideración, con precaución al transitar", mencionó Comisaría de Seguridad Pública de Yahualica, en Facebook.

Asimismo, las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar difundir versiones no confirmadas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha dado a conocer la identidad de las personas que perdieron la vida.