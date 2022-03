Coatepec se queda sin bomberos, renuncian por despido de comandante

Coatepec, Veracruz.- La estación de bomberos de Coatepec fue cerrada. La solicitud de renuncia al primer comandante de la corporación por parte del patronato provocó la molestia de los voluntarios, quienes renunciaron por solidaridad a su compañero.

Diego Solano, primer comandate de bomberos de Coatepec, explicó “El patronato me pide que me retire, me retiro con mis cosas, ya saqué mis cosas. No hay argumentos, solo cambio. En total con voluntarios, somos 17 voluntarios. La gran mayoría se va en solidaridad, algunos buscarán nuevo trabajo”.

La secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, aseguró que es un problema entre el ayuntamiento y el cuerpo de bomberos; sin embargo, dijo que se está atendiendo la situación para no afectar a los ciudadanos, ante la falta de los servicios y negó que algún integrante de protección civil ocupe el cargo de comandante.

La titular de Protección Civil expresó que mientras se soluciona la problemática de los bomberos de Coatepec, los servicios de este pueblo mágico serán atendidos por bomberos Xalapa y la unidad de Protección Civil de Coatepec.

Otros municipios afectados por el cierre de bomberos en Coatepec

Con el cierre de esa corporación, no solo la población de Coatepec se queda sin el servicio de bomberos, pues también daban cobertura a los municipios de Ayahualulco, Ixhuacán de los Reyes, Cosautlán, Teocelo, Xico, Jalcomulco, parte de Emiliano Zapata, Apazapan, Tlaltetela y Totutla.

El excomandante de los bomberos de Coatepec, Diego Solano Montano, pide a la población de los 11 municipios a los que daban cobertura llamar directamente al número de emergencias 911, en caso de necesitar ayuda ante algún incendio o fuga de gas, tras el cierre de esa corporación.

Coatepec no se quedará sin servicio de bomberos

El gobierno estatal señaló que Coatepec no se quedará sin servicio del cuerpo de Bomberos y que la destitución del comandante, fue por un acuerdo entre el alcalde Raymundo Andrade Rivera y los elementos de la corporación.

Tras las protestas por la destitución del ex comandante Diego Solano Montano, explica que fue despedido tras el acuerdo del alcalde de Coatepec con el resto de elementos.