Estados Unidos nombra a Maduro como parte del Cártel de los Soles, una organización terrorista internacional

El gobierno de Estados Unidos dio un paso más contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, al nombrarlo como parte del temido Cártel de los Soles, designado organización terrorista internacional, en un contexto donde hay múltiples operaciones de las Fuerzas Armadas de la Unión Americana en el Caribe.

La designación fue anunciada el 16 de noviembre, pero publicada hoy 24 de noviembre de 2025 en el Registro Federal estadounidense. “Por la presente designo a la organización antes mencionada (Cártel de los Soles) y sus respectivos alias como una Organización Terrorista Extranjera. (...) La designación entrará en vigor a partir de su publicación”, menciona el documento firmado por Marco Rubio, secretario de Estado.

¿Quiénes son y qué es el Cártel de los Soles de Venezuela?

El Cártel de los Soles es el término empleado para llamar a grupos en las fuerzas armadas de Venezuela ligados al tráfico de drogas. Nicolás Maduro alega que no está relacionado con ello e incluso han negado la existencia de dicho grupo del crimen organizado.

Operación Lanza del Sur: la movilización militar de Estados Unidos en el caribe

Esta designación ocurre después de que Estados Unidos ha movilizado más de una docena de buques destructores, así como más de 15 mil tropas al Caribe en la operación llamada “Lanza del Sur”. Desde septiembre de 2025, las fuerzas armadas estadounidenses han ejecutado al menos 14 ataques contra embarcaciones con presunta droga, que han dejado 61 muertos.

Advertencia de la FAA a aerolíneas: ¿es peligroso volar sobre Venezuela?

En relación con esta escalada de tensiones, durante el fin de semana, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia a las aerolíneas por una “situación potencialmente peligrosa” al volar sobre Venezuela y les pidió tener precaución.

El aviso de la FAA citó el “empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar en o alrededor de Venezuela” y dijo que las amenazas podrían representar riesgos para las aeronaves a todas las altitudes, según el aviso emitido el viernes 21 de noviembre de 2025.

Cabe recordar que los vuelos directos de aerolíneas estadounidenses de pasajeros o de carga a Venezuela están suspendidos desde 2019, pero algunas aerolíneas estadounidenses sobrevuelan el país para algunos vuelos sudamericanos. American Airlines anunció el viernes que suspendió sus vuelos sobre el país en octubre de 2025. Delta Air Lines indicó que suspendió sus vuelos sobre Venezuela “hace tiempo”.