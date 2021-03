Colectivos feministas pintan “muro” del Palacio Nacional

Las vallas que fueron colocadas en las inmediaciones del Palacio Nacional que, de acuerdo con el presidente López Obrador, tienen la intención de resguardar el patrimonio histórico de la nación en las marchas del 8M, y evitar confrontaciones, ahora tienen un nuevo significado.

Durante la tarde-noche del sábado, colectivos feministas pintaron sobre el metal los nombres de mujeres víctimas de feminicidio.

Justo debajo del balcón presidencial, donde cada 15 de septiembre el presidente sale a dar el grito, los colectivos pintaron la leyenda “Víctimas de feminicidio”, y a lo largo del muro luce, desafortunadamente, un amplio listado.

Entre algunos de los nombres que fueron escritos en el muro se encuentran casos sonados como el de Brenda Josselin, Ingrid Escamilla y Wendy Paloma.

En otra parte del muro, se aprecia la frase “ni las vallas nos van a parar”, además de que también fueron escritos hashtags que anuncian la marcha del 8 de marzo como #8M2021, y una vez más, los colectivos pidieron al presidente eliminar la candidatura al gobierno de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual, con el hashtag #PresidenteRompaElPacto.

En redes sociales, las acciones de las “colectivas” (como se denominan a sí mismos estos grupos) fueron aplauidas por usuarios, afirmando que se trataba de darle un verdadero significado al muro.

“Hay de mensajes a mensajes”, fue una de las reacciones a la acción del sábado.

¿POR QUÉ SE ‘AMURALLÓ' EL PALACIO NACIONAL?

El resguardo del Palacio Nacional es histórico, pues nunca antes de le habían puesto vallas metálicas de tres metros de altura antes de una manifestación, incluyendo movilizaciones del 2 de octubre, del movimiento #YoSoy132 o por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social de la presidencia, estas vallas son un “muro de paz”.

“El presidente @lopezobrador_ da garantías a las manifestaciones del 8M. El cerco en Palacio Nacional es para proteger y no para reprimir; para cuidar el patrimonio de todos los mexicanos y evitar la confrontación. Es un muro de paz que garantiza la libertad y protege de provocaciones”, afirmó Ramírez Cuevas a través de Twitter.

Por su parte, el propio presidente López Obrador afirmó que la colocación del cerco no es por miedo, como se ha señalado en redes sociales, sino con la intención de resguardar el recinto, evitar confrontaciones entre la policía y las mannifestantes, además de evitar “infiltrados”.

“Que no se confunda, no es miedo. Es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo pero no soy cobarde”, fueron las palabras del mandatario durante una gira de trabajo en Yucatán.

Este lunes se llevarán a cabo múltiples movilizaciones con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y se espera que algunas de estas tengan mítines en el Zócalo capitalino, por eso el resguardo del Palacio Nacional y otros recintos históricos, como el Palacio de Bellas Artes y el Hemiciclo a Juárez.

