6 muertos por beber alcohol adulterado en Colombia

Al menos seis personas murieron y otras más están hospitalizadas en Colombia después de que consumieran bebidas con alcohol presuntamente adulterado.

Las víctimas llegaron al Nuevo Hospital Barranquilla, del sector El Boliche, después de que consumieron las bebidas en un mercado de Barranquilla.

Decomisan botellas con alcohol adulterado en Barranquilla

Las autoridades informaron que cinco personas están hospitalizadas, tres de ellas en cuidados intensivos, mientras que seis más fallecieron.

Los primeros reportes indican que las personas llegaron al hospital el martes 23 de septiembre de 2025, pero cuatro de ellos ya no tenían signos vitales.

Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, mencionó que en la zona encontraron varias botellas con alcohol adulterado. Añadió que, de acuerdo con el testimonio de uno de los sobrevivientes, la persona que preparó y distribuyó las bebidas en el mercado fue la primera en morir.

Otros casos de bebidas alteradas mortales en Colombia

En septiembre de 1989, al menos 21 personas murieron tras ingerir bebidas alcohólicas adulteradas en la misma zona de Barranquilla. El saldo no se quedó ahí, porque cinco personas más quedaron ciegas y otras cinco más con trastornos mentales.

Mientras que en mayo de 2004, en el mismo mercado, un suceso similar ocurrió, donde 12 personas perdieron la vida.

¿Cómo comprobar si una bebida ha sido adulterada?

En México, por ejemplo, la Secretaría de Salud advierte que estas bebidas pueden contener sustancias tóxicas como metanol, propanol y etilenglicol, que causan la muerte en casi el 50% de los casos. Mientras la Norma Oficial Mexicana establece que los licores deben elaborarse solo con alcohol etílico de origen vegetal, las bebidas adulteradas utilizan sustancias dañinas, poniendo en riesgo la vida de quienes las consumen.

Para evitar intoxicaciones, es fundamental saber cómo identificar una bebida adulterada observando estos detalles: