“Colombia no es Petro": Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, revela sus propuestas

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial colombiano que recolectó más de un millón de firmas para inscribirse, propone una Colombia segura que atraiga inversión y genere empleo, sí como un enfoque distinto sobre su relación con Venezuela y Ecuador.

En entrevista exclusiva para Hechos AM con Claudia Echeverry de Azteca Noticias, el aspirante detalló su visión para las elecciones de 2026, critica duramente el gobierno de Gustavo Petro y exige combatir la raíz de la violencia.

Colombia en llamas por la coca: De la Espriella promete retomar territorios y bombardear narcoterroristas

Abelardo de la Espriella describe a Colombia como “una tragedia total” e “incendiado”, con la coca como elemento común detrás de todas las formas de violencia. Propone tres acciones inmediatas: retomar los territorios, fumigar los cultivos de coca porque “mientras la coca siga creciendo, la violencia sigue creciendo”, e iniciar bombardeos a campamentos narcoterroristas.

Insiste en que todos conocen los problemas y soluciones de Colombia, pero faltan líderes con carácter. “Yo soy el tigre para eso, porque tengo el carácter, la determinación, la ardentía (el valor) y el compromiso para acometer las transformaciones que requiere Colombia”, afirma. Para lograrlo, renovaría una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel.

#Exclusiva | "Petro no es Colombia y Colombia no es Petro": @ABDELAESPRIELLA en #entrevista con Claudia Echeverry.



🇨🇴El candidato presidencial derechista platicó con @Claoep sobre su plan para recuperar #Colombia:

🚀 Seguridad: Bombardeos a campamentos y fumigación de coca.

🤝… pic.twitter.com/JDfMIjsBfg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 5, 2026

Seguridad primero: Inversión, empleo y transformación social contra la crisis de Petro

De la Espriella tiene entre sus prioridades la seguridad física y jurídica para generar confianza en los inversionistas. Explica que esta seguridad crea un círculo virtuoso: llegan inversionistas, generan empleos, se mueve la economía y, con los impuestos recaudados, se financian transformaciones sociales en seguridad.

“Lo primero y más importante es tener seguridad, porque esto es un círculo virtuoso. Si hay seguridad física y jurídica, hay confianza de los inversionistas. Si hay plata, dinero de los inversionistas, va a haber trabajo, se va a mover la economía y con el pago de esos impuestos es que vamos a hacer las transformaciones sociales en términos de seguridad”, detalla.

Posiciona su candidatura como respuesta a una “extrema necesidad” del país, opuesta al gobierno actual de Gustavo Petro, al que algunos etiquetan de extrema derecha, aunque él rechaza esa etiqueta.

Venezuela y Ecuador en la mira: Apoyo a María Corina y llamada directa a Trump para normalizar todo

De la Espriella pide que Venezuela transite a la democracia con el fin de que las condiciones para los venezolanos mejoren, ya que “como el comunismo suele hacerlo en cualquier lugar al que llega, en Venezuela no se produce nada y todos esos bienes y servicios tenemos que dárselos en Colombia”, sostiene.

Prefiere interactuar con María Corina Machado como presidenta para estrechar lazos entre “estas dos naciones que son hermanas” y rechaza negociar con “esa banda criminal que está en Miraflores, en referencia a Delcy Rodríguez , presidente encargada venezolana.

Sobre Ecuador, culpa exclusivamente a Petro por los impuestos del 30% que afectan a empresarios colombianos. “Petro no es Colombia y Colombia no es Petro. Los problemas del gobierno ecuatoriano son con el gobierno colombiano, no con el pueblo colombiano ni sus empresarios”, aclara.

Si gana las elecciones presidenciales en Colombia, a celebrarse el 31 de mayo de 2026, Abelardo de la Espriella llamaría al día siguiente al presidente Noboa y a Trump para restaurar las relaciones con Ecuador y con Estados Unidos, respectivamente.

