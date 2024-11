“Yo lo ayudo de buena fe”: Comerciante al que ayudó Samir rompe el silencio tras muerte del joven de 14 años

Samir, un joven de tan solo 14 años, falleció al ser atropellado mientras ayudaba a un hombre de la tercera edad a mover su carrito de hot dogs en Jáltipan, Veracruz, un hecho que conmocionó a todo México. Hoy, el comerciante salió a hablar en defensa del joven.

El presunto responsable de la muerte de Samir es Yostin “N”, de 17 años de edad, quien fue entregado a las autoridades por su propia familia.

Comerciante al que ayudó Samir dice tener recuerdos fragmentados de la trágica noche

¡Rompe el silencio! José Manuel Ortiz, es el nombre del comerciante al que ayudó Samir momentos antes de ser atropellado, el hombre de la tercera edad dice solo tener recuerdos fragmentados de aquella trágica noche en Jáltipan de Morelos, Veracruz.

José, vendedor de hotdogs, recordó que el día de la muerte de Samir, fue la tercera vez que coincida con él, pues el joven de 14 años de edad siempre lo ayudaba a subir una pendiente para resguardar su carrito. Actualmente, el comerciante sigue recuperándose de las lesiones que tuvo el día de la tragedia.

Este hombre lleva 40 años dedicándose a la venta de Hot Dogs en Veracruz, y desde el día del accidente, su carrito quedó destrozado, impidiéndole trabajar y llevar un sustento a su hogar.

“Totalmente está destruido, ya no hay donde era mi sustento para chambear todo el año, a mi no me gusta quedarme aquí, me gusta trabajar (...) no tengo para comprar un carro o rentar un carro pero no hay”, explicó José Manuel Ortiz, comerciante al que ayudó Samir.

Familiares y amigos de Samir piden que se haga justicia; esto se sabe sobre las investigaciones

Mientras tanto, familiares y amigos de Samir, el jóven de 14 años que murió atropellado, claman justicia. Hasta el momento se desconocen los avances de la investigación, pues la Fiscalía General del Estado de Veracruz no han revelado más detalles para no entorpecer las diligencias.

“El último día todavía lo vi, platiqué con él, estuve con él, me reí con él (...) Y a las horas pues me enteré que había pasado eso y la verdad fue algo muy difícil de asimilar”, declaró Jesús Santiago, amigo de Samir, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.