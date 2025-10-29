¡Bloqueo masivo en CDMX! Comerciantes se movilizarán en CDMX 29 de octubre: vialidades cerradas

Este miércoles 29 de octubre de 2025 la Ciudad de México (CDMX) estará paralizada debido a un bloqueo masivo de transportistas que anunciaron cierres viales en avenidas importantes, pero aunado a ello, se sumará una movilización de comerciantes en otros puntos de la capital.

Comerciantes y Transportistas Unidos se desplegarán en zonas de gran afluencia vehicular, movilización que contempla severas afectaciones viales, incluso en autopistas de gran afluencia y conectividad con el Estado de México.

¿A qué hora será la movilización de comerciantes? Prevén llegar a CDMX

En la movilización de este miércoles 29 de octubre no se descarta que, como parte de las acciones de protesta, los manifestantes se desplacen hacia otros puntos de la Ciudad de México, se tiene prevé el arribo de autobuses que trasladarán a las y los participantes al punto de concentración.

El aforo estimado de comerciantes que se desplegarán es de 3 mil manifestantes, quienes se reunirán a las 09:00 horas para llegar a Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la CDMX.

Lista de avenidas afectadas por protesta de comerciantes en CDMX

La afectación vehicular estará centrada en principalmente en ocho puntos, los cuales presentarán gran afectación y estos son:



Autopista México Pachuca Autopista México-Querétaro Aurrera Koblenz, Cuautitlán Izcalli Plaza Sentura, Tlalnepantla Parque Naucalli Caseta México Puebla Caseta México-Toluca Soriana Híper Coacalco “López Portillo”

¿Qué exigen los comerciantes que se movilizarán el 29 de octubre?

Los manifestantes exigen un alto inmediato a la fabricación de delitos y a los actos de persecución y hostigamiento ejercidos, presuntamente, por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en contra de integrantes de los sectores productivos, ya que dichas acciones vulneran sus derechos, la seguridad jurídica y el bienestar de sus familias.

¿Cuáles son las alternativas viales ante megabloqueo en CDMX 29 de octubre 2025?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX recomendó estar al tanto de las actualizaciones del avance de la movilización y bloqueo masivo de comerciantes y transportistas el miércoles 29 de octubre. El mayor punto de concentración serán las casetas de la

México - Pachuca

México - Puebla

México - Querétaro

México - Toluca

A través de las cuentas de redes sociales del Centro de Orientación Vial de la SSC, se estará informando, en tiempo real, las alternativas viales, conforme avancen las movilizaciones en la Ciudad de México, rumbo al Zócalo capitalino. Algunas alternativas viales a considerarse son:

Periférico Sur o Norte

Circuito Interior

Viaducto Miguel Alemán

Eje 1 Oriente y Poniente (Anillo de Circunvalación)

Avenida José María Izazaga

Congreso de la Unión

Martín Carrera



Mujeres del transporte alistan caravana de Indios Verdes a Coyoacán

Mientras que integrantes de la Unión Nacional de Mujeres Emprendedoras del Transporte A.C. alistan una caravana de 500 personas aproximadamente a las 09:00 horas de este miércoles.

Saldrán del Metro Indios Verdes de la Línea 3 en Insurgentes Norte, colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero, para dirigirse a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ubicada en Avenida Universidad No. 1738, colonia Santa Catarina, alcaldía Coyoacán.

Las manifestantes buscarán ser escuchadas al estar en contra del presunto abuso de autoridad, tráfico de influencias y corrupción por parte de autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes hacia su organización.

