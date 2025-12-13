El modus operandi de asaltos saliendo del concierto de Bad Bunny en la CDMX

Las denuncias en redes sociales sobre una ola de asaltos a la salida de conciertos en la CDMX, con el Estadio GNP como referente, se materializaron la noche de este viernes. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) lograron desarticular una célula de tres personas que operaba bajo el modus operandi de "acorralamiento" durante el concierto de Bad Bunny.

Este método, reportado frecuentemente por usuarios, consiste en grupos de tres o más delincuentes que aprovechan los tumultos para rodear a la víctima, intimidarla o empujarla, y sustraer sus pertenencias en cuestión de segundos.

El modus operandi del último asalto en el Estadio GNP: Acorralar y "pasar la bolita"

La detención ocurrió en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, al finalizar el evento "Bad Bunny: Debí Tirar Más Fotos World Tour". Un asistente solicitó auxilio a los oficiales tras ser víctima de este esquema según se informó en un comunicado .

La víctima narró la mecánica del robo: fue acorralado por tres personas. Una mujer fue la encargada de arrebatarle el celular e, inmediatamente, se lo pasó a un segundo sujeto, quien a su vez se lo entregó a un tercero para despistar a la víctima y dificultar el rastreo del objeto.

Gracias a la rápida reacción policial, se logró interceptar a la mujer (35 años) y a los dos hombres (34 y 43 años), encontrándoles el dispositivo de alta gama que no pudieron acreditar como suyo.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Efectivos de la #SSC, detuvieron a una mujer y dos hombres, posiblemente relacionados con el robo de teléfonos celulares durante el operativo en el concierto musical de “Bad Bunny debí tirar más fotos world tour”, llevado a cabo en el @EstadioGNP.



"Pájaros de cuenta": Tienen 11 ingresos a prisión

Lo más alarmante del caso es el historial delictivo de los detenidos. Al cruzar información, las autoridades descubrieron que esta banda ha hecho del robo su modo de vida, sumando múltiples ingresos al Sistema Penitenciario:



La mujer (35 años): Tiene cinco ingresos a prisión (2018, dos en 2019, 2020 y 2025) y siete presentaciones al Ministerio Público por robo.

Tiene a prisión (2018, dos en 2019, 2020 y 2025) y siete presentaciones al Ministerio Público por robo. Hombre (34 años): Cuenta con cuatro ingresos a prisión por robo (2019, 2023 y dos veces en 2025).

Cuenta con a prisión por robo (2019, 2023 y dos veces en 2025). Hombre (43 años): Registra dos ingresos previos por robo a transeúnte (2018 y 2021).

Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, mientras se exhorta a otros asistentes que hayan sido víctimas a denunciar si los reconocen.

Asaltos y robos en conciertos de CDMX, una realidad normalizada

Estos robos o asaltos no son nuevos ni exclusivos en conciertos de México. Al menos en la CDMX, Fuerza Informativa Azteca (FIA) tiene el testimonio de dos víctimas que han sufrido este mismo tipo de robo: acorralan al momento de salir del Estadio GNP y sacan el celular o pertenencias, para después huir en medio del tumulto.