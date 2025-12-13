VIDEO: Persiguen a venezolano tras asaltar a dos mujeres en la colonia Roma

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre de nacionalidad venezolana, de 26 años de edad, quien minutos antes había perpetrado un asalto con violencia contra dos mujeres en el corazón de la colonia Roma Norte, en la CDMX.

Asalto en la colonia Roma: Así fue el atraco del joven venezolano

La emergencia se activó cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro recibieron el reporte de un robo en proceso en el cruce de las calles Cozumel y Puebla. Al arribar al punto, los oficiales se entrevistaron con las víctimas, dos mujeres de 30 años, quienes se encontraban visiblemente afectadas.

Según el testimonio de las afectadas, un sujeto las interceptó a bordo de una motoneta color azul metálico. El individuo, utilizando la intimidación y portando un arma punzocortante, las amenazó para despojarlas de sus pertenencias de valor, específicamente sus teléfonos móviles, para posteriormente emprender la huida a toda velocidad.

Video de la persecución en la CDMX:

Con la descripción física del agresor y las características del vehículo —una motoneta que circulaba sin placas y con un permiso provisional—, los monitoristas del C2 implementaron un cerco virtual. A través de las cámaras de la ciudad, lograron ubicar la ruta de escape del sospechoso metros más adelante, coordinando a las patrullas en tierra para cerrarle el paso.

En una persecución con las cámaras de seguridad, policías de Ciudad de México detuvieron a un venezolano, luego de que presuntamente asaltó a dos mujeres en el cruce de en las calles Cozumel y Puebla, en la colonia Roma Norte.



La persecución finalizó exitosamente cuando los uniformados lograron interceptar al motociclista. Bajo los protocolos de actuación policial, procedieron a realizarle una revisión preventiva de seguridad. Durante la inspección, se encontraron entre sus ropas dos dispositivos telefónicos de alta gama, los cuales fueron reconocidos plenamente por las víctimas como de su propiedad.

Capturan al ladrón, un hombre venezolano, trasladado al MP

Además de recuperar el botín, los agentes aseguraron la motocicleta involucrada y un casco protector color negro. El detenido, quien se identificó como ciudadano venezolano, fue informado de sus derechos constitucionales y trasladado de inmediato ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Será la Fiscalía General de Justicia la encargada de determinar su situación jurídica e investigar si el implicado está relacionado con otros robos similares en la zona de la Roma y Condesa, aprovechando su estatus migratorio y el uso de motocicletas para evadir la justicia.