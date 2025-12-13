Nueva agresión sexual de policías en CDMX: investigan a dos oficiales

Otro caso de supuesto abuso sexual por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) se registró en la alcaldía Iztapalapa y dos oficiales fueron detenidos por su presunta participación.

Los elementos presuntamente primero privaron de la libertad a la víctima y después ocurrió la agresión sexual. El caso fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y se inició una carpeta de investigación por el delito de secuestro agravado y violación agravada.

Capturan a dos policías de CDMX acusados de violación

Personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC de CDMX, en coordinación con agentes de la fiscalía capitalina, ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de ambos policías.

Los hechos ocurrieron en noviembre de este año y también fueron informados a la Dirección de Asuntos Internos hasta que se identificó a los dos policías que presuntamente participaron en la agresión sexual en contra de una mujer en la alcaldía Iztapalapa.

Encarcelan a dos policías de CDMX por agresión sexual

Una vez que se contaba con las órdenes de aprehensión contra ambos, policías de la SSC, en coordinación con agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de CDMX, detuvieron a los elementos.

Ambos policías fueron trasladados ante la autoridad que los requiere en un centro penitenciario al oriente de la Ciudad de México.

Joven denunció a policía de CDMX de abusar de ella y abandonarla

Otra joven de 18 años llamada Lau señaló que fue golpeada, drogada y abusada sexualmente el 24 de octubre de 2025 por un policía de la SSC de CDMX, quien luego de agredirla la abandonó en calles del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer este caso, el cual también se registró en la alcaldía Iztapalapa, y luego de que los hechos fueron denunciados, se supo que el presunto responsable fue identificado como Juan “N”, policía del sector Oasis, quien fue encarcelado y vinculado a proceso por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés agravado y violación equiparada.

La noche de ese día, Lau esperaba un taxi de aplicación en el paradero de Santa Marta, Iztapalapa, cuando una patrulla de la policía capitalina se le acercó y habría abusado de ella al interior de la patrulla .

“Me dijo que me tenía que subir, que porque estaba alterando el orden y él me comentó que me iba a llevar a los separos”, relató Lau.

“Me pateó varias veces y pues aparte de todo eso me dio a beber algo. Entonces tengo muchos recuerdos distorsionados. Me dijo que si yo no le daba mi celular y lo desbloqueaba, que me iba a matar”, contó a FIA.