Una vez en la vida: La fecha exacta de abril en que el Cometa C/2025 R3 estará más cerca de la Tierra

El Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) ya empezó a llamar la atención de astrónomos y aficionados porque podría convertirse en uno de los eventos más llamativos del año… y lo mejor es que sí será visible desde México.

Aunque su mayor brillo está previsto para finales de abril de 2026, la realidad es que en territorio mexicano las mejores oportunidades para observarlo llegarán durante la primera mitad del mes, especialmente entre el 1 y el 15 de abril. Esto se debe a que, conforme avance el mes, el Cometa se irá acercando al resplandor del Sol, lo que dificultará cada vez más su observación.

El 19 de abril marcará un momento clave, ya que ese día el Cometa alcanzará su perihelio, es decir, el punto más cercano al Sol. Días después, el 26 de abril, tendrá su máximo acercamiento a la Tierra, pero para entonces ya será complicado distinguirlo desde México por su cercanía con la luz solar.

¿A qué hora y dónde ver el Cometa C/2025 R3 desde México?

Si quieres tener oportunidad real de verlo, hay una regla básica: tocará madrugar. En ciudades como Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, el Cometa podrá observarse antes del amanecer, aproximadamente entre una y dos horas previas a la salida del Sol. En ese lapso, el cielo aún está lo suficientemente oscuro como para detectar objetos débiles.

Lo ideal es buscar un sitio con poca contaminación lumínica, lejos de luces intensas, edificios altos o montañas que tapen el horizonte. Entre más despejado y oscuro esté el cielo, mayores serán las posibilidades de ubicar este visitante espacial.

¿El Cometa C/2025 R3 se verá a simple vista o necesitarás ayuda?

Aquí es donde la expectativa crece. Los cálculos actuales sugieren que el cometa podría alcanzar un brillo suficiente para verse sin telescopio, lo que lo colocaría dentro del rango de objetos visibles a simple vista.

Sin embargo, esto depende de varios factores como la contaminación lumínica, las condiciones atmosféricas e incluso el comportamiento del propio Cometa. En el mejor de los escenarios, podría volverse bastante brillante e incluso destacar en el cielo del amanecer, pero en otros casos podría requerir el uso de binoculares para apreciarlo mejor.

Por eso, aunque existe la posibilidad de verlo sin equipo, lo más recomendable es apoyarse con prismáticos o alguna app como Star Walk 2, que te ayudará a ubicar su posición en tiempo real.

Cometa PanStarrs será visible en México|SatrWalk

¿Por qué dicen que es un cometa “único en la vida”?

Lo que hace especial al C/2025 R3 no es solo su brillo, sino su origen y trayectoria. Se trata de un Cometa de periodo extremadamente largo, lo que significa que puede tardar decenas de miles de años en regresar… o incluso no volver nunca.

Los científicos estiman que su órbita podría rondar los 160 mil años, y existe la posibilidad de que, tras su paso por el Sistema Solar, salga disparado hacia el espacio interestelar. Si eso se confirma, abril de 2026 sería la única ocasión en que la humanidad moderna tenga oportunidad de observarlo.

En otras palabras, no es solo un espectáculo astronómico más, es un evento irrepetible a escala humana.

El Cometa podría salir del Sistema Solar|SatrWalk

Aunque el Cometa será visible varios días, hay momentos que destacan por ofrecer mejores condiciones. Uno de ellos es alrededor del 17 de abril, cuando ocurrirá la Luna nueva, lo que dejará el cielo mucho más oscuro y facilitará la observación.

Antes de esa fecha, durante los primeros días de abril, el cometa estará mejor posicionado en el cielo matutino para México. Después, poco a poco se irá perdiendo entre la luz del amanecer, haciendo que cada día sea más complicado de ubicar.

Eventos como este no ocurren todos los años. De hecho, muchos cometas pasan desapercibidos porque son demasiado débiles o solo visibles con telescopios. Pero el C/2025 R3 tiene el potencial de convertirse en uno de esos fenómenos que cualquiera puede disfrutar con solo mirar al cielo… si sabe cuándo hacerlo.

Así que si alguna vez has querido ver un Cometa, esta podría ser tu mejor oportunidad en mucho tiempo. Solo necesitas un poco de paciencia, levantarte temprano y encontrar un buen lugar para mirar hacia el horizonte.