Comisión de la verdad ratifica la voluntad de gobierno de resolver caso Ayotzinapa
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernacón informó que gobierno analiza informe del GIEI sobre el caso de los estudiantes de la normal rural Ayotzinapa.
En su calidad de presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, informó que el Gobierno de México en su conjunto y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca) analizan el sexto informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y atenderá las recomendaciones que contribuyan a alcanzar su objetivo.
Analiza Segob recomendaciones del VI de GIEI
Detalló que se están analizando las 30 recomendaciones del VI Informe: ocho sobre la investigación exhaustiva, completa y seria; cinco respecto a la unificación de las averiguaciones; cinco sobre necesidad de información de departamentos, autoridades, unidades de sistemas de información o inteligencia; tres respecto a búsquedas; tres respecto de la justicia, y seis sobre la participación de las víctimas en la reparación y la no repetición.