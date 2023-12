“No tengo méritos": Comisiones del Senado ratifican a Omar Fayad como embajador en Noruega

“La verdad, la verdad, la verdad, yo no considero que tengo ningún mérito para ser embajador”, fueron las palabras de Omar Fayad Meneses al comparecer ante senadores para ser designado como embajador en Noruega. Esto ocasionó diversas críticas hacia el exgobernador de Hidalgo.

En el marco de la comparecencia ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores de Europa, el expriista dijo: “La verdad, la verdad, la verdad, yo no considero que tengo ningún mérito para ser embajador, ninguno. Gracias que me los han visto y a quien me los vea, pero en lo personal creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años”.

El nombramiento se impuso por mayoría y pasará al Pleno del Senado para su discusión y votación.

El embajador designado en Noruega, Omar Fayad, al comparecer ante senadores. pic.twitter.com/OWEygQ5n3I — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) December 6, 2023

Omar Fayad niega que embajada de Noruega sea un pago de Morena

Omar Fayad fue cuestionado por un grupo de reporteros sobre si el nombramiento de embajador de Noruega sea un “pago” por parte de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por haber entregado el estado de Hidalgo al partido. Cabe recordar que Fayad renunció al tricolor tras la derrota electoral frente al partido guinda, por lo que muchos tomaron el nombramiento como un pago por parte de este.

Además, dijo que el error del PRI fue haber impuesto a una candidata del pan a la gubernatura, pues ni priístas ni panistas votaron por Carolina Viggiano.

Además, reto a Alejandro Moreno a demostrar que no tendrá una posición plurinominal en el Senado o en la cámara de diputados, ni tampoco su camarilla integrada por Rubén Moreira y Carolina Viggiano y, en su caso, él renunciaría a su nombramiento como embajador en Noruega.

¿Quién es Omar Fayad?

Omar Fayad nació el 26 de agosto de 1962 en Zempoala, Hidalgo, donde fue gobernador de 2016 a 2022. Tiene una licenciatura en Derecho y fue consejero político municipal en Pachuca, posteiormente, se convirtió en presidente municipal en Hidalgo. En la administración pública fungió como secretario de Desarrollo Social, director General del Instituto Hidalguense de Educación Básica y Normal, secretario de Educación Pública, Procurador General de Justicia y secretario de Agricultura, todo en el gobierno del estado de Hidalgo.