“Ya tengo el poder”: Así fue como Rubén Moya consiguió el papel de He-Man

Rubén Moya, actor de doblaje y locutor mexicano, falleció el 10 de junio de 2023. En su primer aniversario luctuoso, recordamos como el también colaborador de emisiones de Tv Azteca como Al Extremo obtuvo uno de sus papeles más destacados: el de He-Man.

El histrión mexicano murió a los 62 años de edad, y estuvo por más de 40 décadas en el mundo artístico, donde prestó su voz a infinidad de personajes, en locución comercial, así como conferencista y docente.

Así consiguió Rubén Moya el papel de He-Man

Rubén Moya logró el papel principal de la caricatura estadounidense He-Man, cuando él ya se desempeñaba en el doblaje de otra serie por la que también es recordado: al dar voz en español a Jack Palance en el programa de televisión Aunque usted no lo crea, de Ripley.

Moya narró que estaba doblando un capítulo más de la serie de televisión conducida por Palance, cuando apareció el director Jorge Sánchez Fogarty, quien le pidió a Moya que acudiera a hacer una prueba de voz para una serie animada.

“Hice la prueba, que realmente es lo que sale como presentación de las redes sociales. Es la única vez que la que He-Man dice ‘Yo soy He-Man’ y me dijo después de eso que iban a hacer otras pruebas y terminando eso me iban a decir quién. Sin embargo, me dijo casi inmediatamente que no se iban a hacer más pruebas, que yo me quedara con el personaje e iniciamos a los tres días”, mencionó el actor en marzo de 2023 al canal de YouTube Desdoblando al doblaje.

¿Qué le pasó a Rubén Moya?

Rubén Moya falleció debido a cáncer de garganta el 11 de junio de 2023. A través de un video de TikTok, su único hijo, Rubén Moya Ruiz, señaló la causa de fallecimiento del artista y aseguró que su padre queso mantener su enfermedad en secreto, ya que consideraba que podría superralo y retomar su trabajo.

“Mi padre pasó a mejor vida tras una ardua batalla contra el cáncer de garganta. Él luchó durante meses y quería que esto se manejara con la mayor discreción, porque estaba seguro de que iba a lograr salir adelante, de que iba a volver a trabajar”, afirmó el hijo de Rubén Moya.

¿Qué voces ha hecho Rubén Moya?

Rubén Moya es conocido por haber prestado su voz en las versiones en español de las cintas de Morgan Freeman, como en Batman El Caballero de la noche asciende (2012) Seven (1995) o Trascender (2014).

También dobló al Emperador Zurg en la cinta Toy Story 2 (1999) y narró el anime Dragon Ball Super, en sustitución de José Lavat.

Rubén Moya también colaboró como locutor en varios programas de Tv Azteca, como en la emisión de espectáculos Los 25 Más, así como en las emisiones Terrores Nocturnos y Enigmas: el lado siniestro de la historia, emitidos por la señal de A más.