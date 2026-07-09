Gilberto Mora ya tiene hasta un corrido; así crece el fenómeno de la nueva joya del futbol mexicano

El nombre de Gilberto Mora volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez no fue por lo que hizo dentro de la cancha con la Selección Mexicana. Tras su participación con el Tricolor, comenzaron a circular versiones que aseguraban que el joven futbolista había regresado a Tijuana para asistir a su ceremonia de graduación de preparatoria, donde supuestamente recibió una emotiva ovación de sus compañeros.

Sin embargo, las imágenes y la transmisión del evento muestran una historia distinta. Aunque el estudiante de Xolos fue recordado y celebrado por sus compañeros, todo indica que no estuvo presente físicamente en la ceremonia de graduación.

¿Gilberto Mora sí asistió a su graduación de preparatoria?

Luego de romper concentración con la Selección Mexicana, Gilberto Mora regresó a Tijuana, Baja California, la tarde del martes. Su llegada fue captada por aficionados que compartieron fotografías y videos en redes sociales, lo que alimentó la versión de que alcanzaría a presentarse en la ceremonia escolar.

No obstante, la transmisión en vivo del evento muestra que, cuando llegó el momento de nombrarlo durante el último pase de lista, el futbolista no apareció para recibir su diploma. En su lugar, uno de sus compañeros levantó una imagen con el rostro del mediocampista, gesto que provocó aplausos y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la graduación.

Horas más tarde, el propio colegio difundió fotografías oficiales de la ceremonia. En ninguna de ellas aparece Gilberto Mora, lo que reforzó la idea de que no logró asistir al evento debido a los tiempos de su regreso desde la concentración del representativo nacional.

Las imágenes desmienten las versiones que circularon en redes

Durante las últimas horas, diversos contenidos en internet afirmaron que el futbolista había estado presente en la graduación e incluso que había recibido una ovación en persona. Sin embargo, las evidencias disponibles apuntan a que el reconocimiento ocurrió de manera simbólica.

La ceremonia se realizó alrededor de las seis de la tarde, mientras que el seleccionado mexicano apenas arribaba a Tijuana, por lo que los horarios tampoco coinciden con una posible asistencia al evento.

Ante la confusión, se buscó una confirmación por parte del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank. Sin embargo, personal de la institución evitó proporcionar información relacionada con el estudiante, al tratarse de un menor de edad.

Gilberto Mora combina el futbol profesional con sus estudios

Más allá de la polémica sobre su graduación, Gilberto Mora atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Además de consolidarse como una de las grandes promesas del futbol mexicano, logró concluir sus estudios de preparatoria mientras desarrolla su carrera profesional con Xolos de Tijuana.

De acuerdo con información difundida previamente, el joven también ha destacado por su desempeño académico, especialmente en materias como Matemáticas e Inglés, una preparación que podría serle útil si en el futuro concreta el objetivo de emigrar al futbol europeo.

Por ahora, su prioridad sigue siendo continuar creciendo con Xolos y mantener el nivel que lo llevó a ser considerado por la Selección Mexicana. Cuando alcance la mayoría de edad, podrá dar el siguiente paso hacia el futbol del viejo continente, donde varios clubes ya siguen de cerca su evolución.