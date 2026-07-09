¡No guardes tu jersey de la Selección Mexicana! Esta sería la razón por la que el “y si sí” sigue con vida

Si te quedaste con ganas de más acción de la Selección Mexicana en el futbol, te tenemos una excelente noticia. La actividad de nuestro equipo nacional no se detiene y las jugadoras mexicanas ya tienen el próximo objetivo: el Mundial Femenil 2027.

Prepara tu playera porque el camino de la selección a penas empieza.

🌎⚽ ¿El Mundial en 2038? 🇲🇽👀 México y Estados Unidos se perfilan como una de las opciones para albergar nuevamente la Copa Mundial de la FIFA™.



La posibilidad de que el torneo regrese a Norteamérica en 12 años cobra fuerza entre especialistas, quienes consideran que la… pic.twitter.com/oo9KYtZClS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

¿Cuándo va a ser el Mundial Femenil?

La máxima competencia del futbol de mujeres ya tiene un lugar en el calendario internacional de la FIFA.

El torneo se llevará a cabo durante el verano de 2027, del 27 de mayo al 27 de junio.

Serán 32 selecciones de todo el planeta las que competirán por un mes para quedarse con el trofeo de campeonas del mundo.

¿Dónde se jugará la Copa del Mundo de 2027?

La sede de este evento fue elegida por una votación oficial del Congreso de la FIFA y el torneo se jugará por primera vez en Sudamérica, teniendo a Brasil como el país organizador.

Los partidos se repartirán en estadios que acaban de ser revisados por los inspectores internacionales para garantizar que la infraestructura esté al cien por ciento.

Partidos de clasificación para la Selección Mexicana

Para asegurar su lugar en el torneo de Brasil, el equipo mexicano tendrá que disputar los torneos eliminatorios en la zona de Concacaf.

El calendario oficial de la confederación marca que los partidos para clasificar se jugarán este año y el próximo.

El Tri Femenil necesitará quedar en los primeros puestos de la tabla para amarrar su boleto directo.

¿México va a ir al mundial femenil?

El equipo avanza con paso firme en sus procesos de preparación con el objetivo de obtener su boleto y no faltar a la cita de 2027.

El cuerpo técnico de la Selección Mexicana trabaja en las convocatorias de las jugadoras de la liga local y las que juegan en el extranjero para armar un cuadro que supere las fases eliminatorias.

Tras romper filas con la Selección Mexicana, se viralizó que Gilberto Mora había asistido a su ceremonia de preparatoria, pero las imágenes revelan otra historia.



Aunque el internet se inundó de notas confirmando su asistencia, en la transmisión del Colegio Alemán Cuauhtémoc… pic.twitter.com/M2g96cgKKf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

México podría ser sede del mundial femenil en 2031

Los planes del futbol femenil en nuestro territorio van mucho más allá de los torneos cercanos.

La Federación Mexicana de Futbol confirmaron el interés formal para que México sea la sede oficial de la Copa del Mundo Femenil de la FIFA en el año 2031.