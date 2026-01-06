¡La CDMX se llena de magia! Familias disfrutan la noche de Día de Reyes 2026; esto fue lo que más pidieron los niños | Mientras Dormía

¡Se fueron a dar una vuelta! Antes de entregar los regalos, los Reyes Magos pasaron a surtirse de juguetes y dulces a los tianguis de la Ciudad de México (CDMX); así lo vivieron las familias capitalinas.

Ahí pudieron encontrar gran variedad de muñecas, peluches, bicicletas, carros y patines eléctricos; sin embargo, este año lo que más pidieron fueron ropa.

"Hoy sí les pedí nada más ropa, ya si me quieren traer algo más, será su elección", compartió Romina, joven que espera la llegada de los Reyes Magos.

Familias capitalinas aprovechan para tomarse fotos con los Reyes Magos

Antes de partir, Melchor, Gaspar y Baltazar se dieron el tiempo de tomarse algunas fotografías con las familias y los niños que disfrutaban de una noche tranquila.

Los tres Reyes Magos recordaron que los regalos serán entregados a las y los niños que se portaron bien durante todo el año.

"Siempre y cuando le echen ganas los niños, porque hay veces que los niños piden y piden, hacen cartas pero no se portan bien", explicó José Luis González, padre de familia.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Después de recorrer cientos de kilómetros, los Reyes Magos hicieron una parada en los tianguis de la CDMX para surtirse de juguetes, dulces y mucha ilusión.



Muñecas, peluches, bicis y hasta patines eléctricos no faltaron, aunque este año la ropa fue… pic.twitter.com/B67tigCWsB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 6, 2026

Niños disfrutan los juegos de feria y una rica cena antes de irse a dormir

Antes de irse a dormir y esperar la llegada de los Reyes Magos, los niños y sus familias fueron a disfruta de los juegos de la feria. Y por supuesto, a cenar en los mercados instalados en las 16 alcaldía de la Ciudad de México.

Después de lanzar su carta, se fueron a dormir con la esperanza de encontrar regalos en la mañana del 6 de enero 2026.

¿Qué piden los niños para Día de Reyes 2026?

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, compartió una lista con los regalos que más piden las y los niños mexicanos para el Día de Reyes 2026.



Drones

Autos a control remoto

Figuras de acción

Consolas de videojuegos

Teléfonos celulares

Entre otras opciones más recurrentes también están las bicicletas, triciclos y scooters, para fomentar la actividad al aire libre. Además, destacan los sets de construcción, muñecas y peluches se mantienen como regalos tradicionales.