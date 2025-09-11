El Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, comienza poco a poco a recuperar su tránsito cotidiano tras la explosión de una pipa de gas que cobró la vida de varias personas y dejó al menos 94 heridos.

Desde la madrugada de este jueves, cuadrillas de trabajadores y personal de servicios urbanos realizaron labores de limpieza, retiro de escombros, lo que permitió reabrir la circulación en la zona para cientos de mexiquenses y capitalinos que se mueven por esa importante vialidad.

¿Cómo quedó el Puente de la Concordia tras la explosión?

Durante las primeras horas, los equipos de Obras y Servicios Urbanos retiraron los vehículos calcinados y comenzaron a pintar los muros, banquetas y pilares dañados por el fuego.

También se revisaron los señalamientos viales, mientras que cuadrillas de jardinería evaluaron el estado de los árboles afectados por las llamas.

Los ejemplares que no pudieron ser rescatados fueron removidos, como para que no quede huella de una de las peores tragedias ocurridas en la capital.

Al mediodía, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México regresó al sitio para recabar más indicios y reforzar las investigaciones sobre las causas que originaron la volcadura de la pipa de gas.

Después de casi una hora de diligencias, los peritos se retiraron, permitiendo nuevamente la circulación en la zona en un día de tráfico normal.

Un recuerdo a las víctimas: instalan memorial en Puente de la Concordia

En medio de un ambiente sumido en la tristeza, los vecinos de Iztapalapa no dudaron en acercarse con comida y botellas de agua para los trabajadores y policías que continuaban trabajando en la zona.

Con la solidaridad que distingue al pueblo mexicano, bajo un árbol cercano al distribuidor vial se levantó un memorial improvisado con flores, veladoras y mensajes de aliento.

“Venimos a dejar unas flores para mostrar empatía con la gente, que los familiares sepan que no están solos”, comentó Mariana, vecina de Iztapalapa que acudió al sitio.

¿Cuántos muertos dejó la explosión en Iztapalapa?

De manera oficial se informó que la explosión dejó 94 heridos y 9 personas fallecida s hasta el término de esta nota.

Entre las víctimas fatales se encuentra un trabajador de la alcaldía Iztapalapa, un profesor de matemáticas, 2 estudiantes, además de otras personas que transitaban por la zona en el momento de la emergencia.

