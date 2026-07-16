Antes de manejar tu primer auto debes tener tu licencia; así la puedes tramitar en Nuevo León

Obtener la licencia de conducir por primera vez en Nuevo León implica algo más que presentar documentos. Antes de recibirla, es necesario acreditar un curso de manejo, aprobar las evaluaciones correspondientes y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades estatales y municipales.

El trámite aplica para quienes solicitan por primera vez una licencia de automovilista, chofer o motociclista y puede iniciarse mediante la Ventanilla Digital del Gobierno de Nuevo León, donde también es posible consultar los requisitos y generar el proceso.

¿Qué necesitas para tramitar tu licencia de conducir por primera vez en Nuevo León?

Para obtener la licencia por primera vez debes cumplir, entre otros, con estos requisitos:



Tener 18 años o más (o tramitar una licencia provisional si eres menor de edad y cumples con las condiciones).

si eres menor de edad y cumples con las condiciones). Presentar identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio en Nuevo León

Acreditar un curso de manejo impartido por una institución autorizada.

Aprobar el examen teórico y práctico.

Presentar el certificado médico correspondiente, cuando aplique.

Cubrir los derechos municipales y estatales.

No tener impedimento judicial o administrativo para conducir.

¿Cómo hacer el trámite de la licencia de Nuevo León paso a paso?

El proceso, de forma general, es el siguiente:



Reúne la documentación requerida. Realiza el curso de manejo en una institución autorizada. Presenta y aprueba los exámenes de conocimientos y conducción. Efectúa los pagos correspondientes. Inicia o completa el trámite en la Ventanilla Digital del Gobierno de Nuevo León. Acude a la cita, si es requerida, para la expedición de tu licencia

¿Dónde iniciar el trámite de la licencia en Nuevo León?

El Gobierno de Nuevo León pone a disposición de los ciudadanos la Ventanilla Digital para consultar requisitos, iniciar el trámite y dar seguimiento al proceso.

Puedes comenzar desde aquí: Ventanilla Digital de Nuevo León – Expedición de licencia de conducir, antes de acudir a las oficinas, verifica que cuentas con todos los documentos vigentes y que cumpliste con los requisitos previos, ya que la autoridad puede solicitar documentación adicional según el tipo de licencia.

