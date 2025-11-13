Niña muere encerrada en un auto en EU; antes de enfrentar cárcel, su padre se quitó la vida

Un hombre dejó a su hija de apenas 2 años de edad en el interior de un automóvil en Estados Unidos, con lo cual ella murió de calor al apagarse el aire acondicionado. Después de enfrentar un juicio, y declararse culpable, el padre decidió quitarse la vida antes de escuchar su sentencia de prisión.

El trágico caso sucedió en Arizona, donde Christopher Scholtes, de 38 años de edad, dejó a la pequeña frente a la casa de su familia el 9 de julio de 2024, de acuerdo con las autoridades. Las cámaras de seguridad de los vecinos mostraron que la menor estuvo sola en el interior del auto por 3 horas cuando había temperaturas de hasta 43 grados Celsius.

🚨 NEW: Arizona man Christopher Scholtes, who left his 2-year-old daughter to die in a hot car while he watched p*rn and played video games, was found dead before reporting to prison.



He had pleaded guilty to second-degree murder and faced up to 30 years. Authorities suspect… pic.twitter.com/JXKzPRTTuI — Digi Gal 🌸 (@DigitalGal_X) November 5, 2025

Desenlace fatal: Padre condenado se suicida antes de sentencia por la muerte de su hija de 2 años en Arizona

Scholtes debía aparecer en la corte el 5 de noviembre de 2025, con el fin de escuchar su veredicto. No obstante, oficiales del Departamento de Policía de Phoenix descubrieron su cuerpo sin vida tras recibir una llamada de emergencia alrededor de las 5:22 horas. El hombre se había declarado culpable de la muerte de la menor, lo que significaba un tiempo de entre 20 a 30 años de prisión.

Negligencia en el calor extremo: La niña permaneció sola 3 horas a 43 °C mientras su padre jugaba videojuegos

El padre de tres niños había quedado detenido después de que su hija murió mientras él jugaba videojuegos en la sala de su casa. En su declaración a las autoridades señaló que no había sacado a su hija del auto porque ella estaba dormida en su silla para bebés y alegó que dejó el aire acondicionado encendido.

Mentira descubierta: El hombre sabía que el auto y el aire acondicionado se apagaban automáticamente tras 30 minutos

Las autoridades revelaron que el aire acondicionado no estaba encendido y que además el hombre sabía que el aire acondicionado y el auto se apagaban automáticamente tras 30 minutos.

La esposa de Christopher, quien es doctora, descubrió a la niña sin vida cuando llegó a casa después del trabajo. La menor fue declarada muerta en un hospital cercano. Además, esta no era la primera vez que él dejaba solas a sus hijas. Sus dos hijas, de 6 y 9 años, señalaron que había vivido episodios similares anteriormente.