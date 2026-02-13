Línea A MUY lenta (no importa a qué hora leas esto); usuarios reportan esperas de hasta 20 minutos para abordar

#MetroAlMomento:

Comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 2, 3, 12, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.

Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

