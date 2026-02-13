Línea A MUY lenta (no importa a qué hora leas esto); usuarios reportan esperas de hasta 20 minutos para abordar
Llega a tiempo hoy viernes 13 de febrero de 2026; consulta nuestro minuto a minuto sobre el avance de las 12 líneas del Metro CDMX. ¿Hay estaciones cerradas?
Llega con tranquilidad a tus actividades de hoy viernes 13 de febrero 2026, Fuerza Informativa Azteca trae para ti en TIEMPO REAL, el avance del Metro CDMX. Conoce la afluencia, apertura o cierre de estaciones EN VIVO.
Caos en el Metro CDMX: Alta afluencia en 6 Líneas a minutos de su apertura
Esperas de hasta 20 minutos para abordar en Línea A
El Metro CDMX informó desde temprano que con motivo a una revisión de trenes, la marcha en la Línea A ha sido lenta desde minutos después es de su apertura.
@MetroCDMX Qué pasa con línea A llevamos más de 20min esperando en Pantitlan y no llega ningún metro 😩— Roy|-/ (@Roy79297870) February 13, 2026
Colapsa la Línea A Marcha LENTA
Usuarios se quejan por el avance extremadamente lento en la Línea A. Por su parte, el Sistema de Transporte Público informa que realizan la revisión de vías.
Otra vez línea A!!!!! X q no son preventivos bola de inútiles!!!! Más de 20 min. En la estación los reyes— a. b. a. (@aba_tc) February 13, 2026
Afluencia alta en 6 Líneas
A minutos de la apertura del Metro CDMX este viernes ya comienza a registrar alta afluencia en las Líneas 2, e, 12, A y B. Toma tus precauciones.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 13, 2026
Comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 2, 3, 12, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.
Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
Toma previsiones.… pic.twitter.com/5JTuo5dSFL