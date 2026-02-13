Logo Inklusion Sitio accesible
Línea A MUY lenta (no importa a qué hora leas esto); usuarios reportan esperas de hasta 20 minutos para abordar

Llega a tiempo hoy viernes 13 de febrero de 2026; consulta nuestro minuto a minuto sobre el avance de las 12 líneas del Metro CDMX. ¿Hay estaciones cerradas?

Metro CDMX hoy 13 de febrero 2026
Consulta, nuestro minuto a minuto sobre el avance o retrasos del Metro CDMX hoy.
Escrito por: Ollinka Méndez

Llega con tranquilidad a tus actividades de hoy viernes 13 de febrero 2026, Fuerza Informativa Azteca trae para ti en TIEMPO REAL, el avance del Metro CDMX. Conoce la afluencia, apertura o cierre de estaciones EN VIVO.

Caos en el Metro CDMX: Alta afluencia en 6 Líneas a minutos de su apertura

Esperas de hasta 20 minutos para abordar en Línea A

El Metro CDMX informó desde temprano que con motivo a una revisión de trenes, la marcha en la Línea A ha sido lenta desde minutos después es de su apertura.

Colapsa la Línea A Marcha LENTA

Usuarios se quejan por el avance extremadamente lento en la Línea A. Por su parte, el Sistema de Transporte Público informa que realizan la revisión de vías.

Afluencia alta en 6 Líneas

A minutos de la apertura del Metro CDMX este viernes ya comienza a registrar alta afluencia en las Líneas 2, e, 12, A y B. Toma tus precauciones.

