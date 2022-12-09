¿Complejo de Napoleón? Hombres bajos tendrían comportamientos psicópatas

Uno de los grandes estereotipos que todavía persiguen a miles de personas alrededor del mundo gira alrededor de la estatura, pues todavía existe la concepción de que los hombres deben lucir altos y parecer físicamente más grandes que compañeros y parejas; por lo que en caso contrario, no cumplir con este parámetro puede afectar su actitud, comportamiento y que desde hace varios años ha sido catalogado como el “Complejo de Napoleón”.

También conocido como el “Síndrome del hombre bajo”, esta creencia fue analizada por Monika Kozłowska, investigadora de la Universidad de Wrocław en Polonia, quien asegura que existe una conexión comprobada de que el complejo napoleónico provoca comportamientos más narcisistas con el objetivo de lucir poderosos.

Esto es producto de la baja estatura que poseen según los parámetros de belleza, pues en una muestra general se muestran insatisfechos e inconscientemente buscan una forma de contrarrestar la supuesta falta de altura o grandeza física.

El “Complejo de Napoleón” involucra una personalidad más dominante y agresiva por tener una estatura “baja”|Pixabay

Hay actitudes psicópatas y maquiavélicas en personas de baja estatura

El estudio revela que cuando una hombre es bajo de estatura en comparación con el estándar deseado, pueden modificar su psicología para lucir más formidables: “Las personas más bajas con rasgos como la psicopatía pueden usarlos para exigir respeto, imponer costos a los demás e impresionar a las parejas románticas”, asegura.

Esto fue publicado en la revista Elsevier Personality and Individual Differences, donde también señalaron que en el “Complejo de Napoleón” imperan las actitudes dominantes y más agresivas de lo normal y que se pueden resumir de la siguiente forma:

La psicopatía se define como falta de empatía y comportamiento antisocial; el narcisismo como el egocentrismo de las personas; mientras que el maquiavelismo con la manipulación e indiferencia.

Se dice que el emperador Napoleón Bonaparte padecía el “Complejo de Napoleón” por su estatura|Pixabay

Para dar este resultado encuestaron a 367 personas con preguntas estructuradas para descifrar cuándo y qué tanto demostraban signos de psicopatía, narcisismo y maquiavelismo, que combinado con los datos de su estatura, dio como resultado que los hombres que deseaban ser más altos daban respuestas que conducían a comportamientos narcisistas y psicópatas, principalmente; mientras que las mujeres no mostraban la misma tendencia.

¿Qué es el "Complejo de Napoleón"?

Este fenómeno psicológico hace referencia al emperador francés Napoleón Bonaparte, de quien trascendió solía mentir sobre su estatura real para evitar burlas, pero que además poseía este tipo de características narcisistas y maquiavélicas para aparentar mayor poder, mismo que no era aportado por su altura, por lo que aparentaba ser más dominante.

