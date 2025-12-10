Manuel Alejandro, el compositor creador de los éxitos de Luis Miguel, José José y Rocío Durcal

Durante más de seis décadas de inspiración, el compositor español Manuel Alejandro ha escrito un gran número de canciones , que pronto acercará a su público en México, para celebrar su destacada trayectoria.

Será el 15 de diciembre en la sala Roberto Cantoral de la Sociedad de Autores y Compositores de México, a través de un recital llamado “La historia de mis canciones”, el cual estará lleno de anécdotas y memorias.

¿Cuáles son las canciones de Manuel Alejandro y quién las interpreta?

Manuel Alejandro es un artesano del romanticismo y creador de éxitos que han interpretado reconocidos cantantes como Luis Miguel , Rocío Jurado, Rocío Durcal y Raphael, entre muchísimos más.

“Los artistas que han grabado mis canciones han sido los culpables (...) si esos artistas no hubiesen existido, yo no hubiese escrito esas canciones”, dijo el compositor ante las cámaras de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

En su catálogo hay cerca de 700 canciones que son verdaderos himnos al amor y al desamor, mismas que se traducen en millones de discos vendidos durante más de sesenta años.

Entre sus canciones destaca “El amar y el querer” y “El amor acaba”, que interpreta José José; “El muchacho de los ojos tristes”, en voz de Jeanette; “Que no se rompa la noche”, con Julio Iglesias; y “Amor a mares”, a la que Luis Miguel dio vida.

“Me mastico las letras, porque las hago muy tranquilamente, muy especialmente y muy vívidamente”.

El compositor nació hace 93 años en Jerez de la Frontera, España, donde le dedicaron una glorieta como reconocimiento a su trayectoria musical. Además, en 2020 lo declararon “hijo predilecto” en su ciudad natal.

A través de sus intérpretes en España, México y Latinoamérica, actualmente Manuel Alejandro se coloca como uno de los compositores más grandes de habla hispana de todos los tiempos.

