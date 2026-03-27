“Lo esperaré con los brazos abiertos”: Termina cateo donde hallaron los presuntos restos del hijo de Ceci Flores

A través de redes sociales, la madre buscadora Ceci Flores informó que concluyó el cateo y labores de búsqueda, en el predio ubicado en el kilómetro 46 de la Calle 26, en Sonora.

Lugar donde el pasado 24 de marzo se hallaron los restos óseos que, de acuerdo con la activista, pertenecen a su hijo Marco Antonio Sauceda, desaparecido en 2019.

“Solo me queda esperar” palabras de Ceci Flores tras terminar el cateo en Sonora

Flores explicó que el cateo y las diligencias periciales ya finalizaron, por lo que ahora solo queda esperar la entrega de los restos por parte de las autoridades.

Para la madre buscadora, este hallazgo representa el cierre de una búsqueda que mantuvo durante siete años. Aunque los resultados genéticos siguen en proceso, Ceci Flores asegura que “no tiene ninguna duda” de que se trata de su hijo.

“Hoy solo me quedará esperar que me sean entregados y poder darle una sepultura digna a mi hijo y darle la paz que por siete años busqué para él, para mí y para mi familia”, expresó en sus redes sociales.

Hoy termina el cateo en el predio donde se localizaron los restos que puedo decir sin temor a equivocarme pertenecen a mi hijo marco Antonio hoy solo me quedara esperar que me sean entregados y poder darle una sepultura digna a mi hijo y darle la paz que por 7 años busque para… pic.twitter.com/Oy3QwdL0Jo — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 27, 2026

Hallazgo de restos en Sonora: lo que se sabe hasta ahora

El hallazgo se produjo durante una jornada de búsqueda de la Fiscalía de Justicia de Sonora, donde se encontraron restos humanos y fragmentos de ropa, que podrían pertenecer a Marco Antonio.

Aunque falta la confronta genética, la líder de Madres Buscadoras de Sonora asegura que ya identificaron plenamente la ropa de su hijo.

Además recordó que, es la primera madre buscadora que cuenta con una certificación de personas desaparecidas en el pais, por lo que cuenta con bastante experiencia.

¿Qué dice la Fiscalía de Sonora?

A través de un video, la activista calificó como “una pena y una situación triste” las declaraciones de Aurora Patricia Orduña Pastrana, directora de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal, quien llamó a esperar los resultados de la confronta genética.

Flores insistió en que los restos encontrados sí son de humano. Pero aún así respetará los protocolos forenses para que su hijo sea devuelto a casa.

Lamentable que haya autoridades que declaren en contra de lo evidente. Yo desde que inicié la búsqueda de mi hijo, me fui preparando, sé identificar cuerpos de humano y saber que no son de animales. Me certifiqué y por eso he podido ayudar en Miles de hallazgos.



Estoy… pic.twitter.com/Gmowk5hWU9 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 25, 2026

Cabe recordar que, Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019, cuando sujetos armados se lo llevaron a la fuerza en Bahía de Kino, Sonora.

Desde entonces, su madre encabezó búsquedas por todo el estado, convirtiéndose en una de las voces más visibles ante la crisis de desaparecidos en México.

